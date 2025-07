Poste Italiane cerca consulenti finanziari: selezioni aperte in tutta Italia

Poste Italiane ha avviato una nuova campagna di selezione per consulenti finanziari, rivolta principalmente a laureati e laureandi, con possibilità di assunzione in moltissime province italiane. Si tratta di un’opportunità interessante, sia per chi è alla ricerca della prima occupazione sia per chi desidera dare una svolta alla propria carriera nel mondo della consulenza finanziaria.

Vediamo più da vicino i dettagli di questa iniziativa e perché potrebbe essere una porta d’ingresso strategica nel mondo del lavoro.

Iscriviti alla Newsletter settimanale dedicata ai gestori e ai consulenti finanziari, con aggiornamenti sulle novità del settore. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Consulenti finanziari in Poste: aperta la selezione

Le selezioni sono aperte fino al 13 luglio 2025, e Poste Italiane cerca figure professionali da inserire in tantissime città, distribuite su tutto il territorio nazionale. Si va da Aosta a Roma, da Firenze a Trento, passando per Milano, Bologna, Verona, Cuneo, Perugia, Trieste, Genova, fino a province più piccole come Verbano-Cusio-Ossola o Pistoia.

La capillarità dell’azienda si riflette così anche nelle opportunità di carriera: ogni candidato potrà indicare direttamente nella domanda le province di interesse, scegliendo dove preferisce lavorare. Un aspetto non da poco, soprattutto per chi cerca un impiego vicino a casa o in una zona specifica.

Di cosa si occupa un consulente finanziario in Poste Italiane?

Chi entra in Poste con questo ruolo verrà impiegato all’interno degli uffici postali con il compito di supportare i clienti nella gestione dei propri risparmi, investimenti e assicurazioni. È una figura che unisce competenze tecniche in ambito finanziario e assicurativo a una forte componente relazionale.

Non si tratta quindi solo di una figura “commerciale”, ma di un professionista che deve ascoltare, comprendere e consigliare, aiutando le persone a orientarsi tra strumenti di investimento, piani di risparmio, polizze assicurative e altri prodotti.

Chi può candidarsi: requisiti richiesti

Il profilo ricercato da Poste Italiane è chiaro: laureati o laureandi (sia triennale che magistrale), con una passione per i mercati finanziari, una buona predisposizione ai rapporti interpersonali e un forte orientamento agli obiettivi.

Non sono richiesti anni di esperienza, ma alcune competenze rappresentano un vantaggio per il candidato:

Laurea in discipline economico-giuridiche;

Conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari;

Familiarità con le principali normative del settore, come MIFID II (regolamento sui mercati degli strumenti finanziari) e IDD (direttiva sulla distribuzione assicurativa).

Inoltre, vengono valutate positivamente le abilità comunicative, la capacità di lavorare per obiettivi e la predisposizione al contatto diretto con il pubblico.

Come inviare la propria candidatura

Candidarsi è molto semplice: basta collegarsi al sito ufficiale di Poste Italiane, entrare nella sezione “Lavora con noi” e caricare il proprio curriculum vitae seguendo la procedura guidata.

È importante inserire correttamente tutti i dati richiesti e indicare le province in cui si è disposti a lavorare, per facilitare la selezione e aumentare le possibilità di essere chiamati.

Chi verrà selezionato sarà assunto con contratto full time (36 ore settimanali distribuite su 6 giorni lavorativi), con una retribuzione commisurata all’esperienza, secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Poste Italiane.

Un elemento particolarmente interessante è il percorso di formazione previsto: ogni nuovo assunto sarà accompagnato da un iter formativo pensato per sviluppare le competenze tecniche e relazionali necessarie al ruolo. Questo programma è fortemente orientato al merito e alla crescita professionale, in linea con la filosofia dell’azienda.