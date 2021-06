Warren Buffett, queste 10 società costituiscono l’85% del suo portafoglio

Chi avesse investito 10mila dollari in Berkshire Hathaway nel 1965, alla fine del 2020 si sarebbe ritrovato in mano oltre 281 milioni di dollari. Un ritorno annualizzato del 20%, che trasmette, in un istante, le capacità che hanno reso Warren Buffett una sorta di leggenda degli investimenti. Mentre alcuni azionisti gli rimproverano ora una certa freddezza nei confronti dell’ “approccio ESG”, il portafoglio di Berkshire continua a essere altamente concentrato in poche società. E’ da sempre la strategia dell’Oracolo di Omaha: diversificare non è strettamente necessario, se si conoscono a fondo le società sulle quali si sta investendo. Per la stessa ragione Buffett non scommette sulle ultime mode (il Bitcoin? “E’ veleno per topi al quadrato”, ebbe a dire qualche tempo fa).

Ecco le 10 azioni che costituiscono ben l’85% del portafoglio di Berkshire Hathaway, che all’11 giugno, valeva complessivamente 302,6 miliardi di dollari.