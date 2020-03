Portafoglio: i settori da evitare e quelli da sovrappesare secondo Equita

Prudenza. È questa la parola d’ordine consigliata dagli analisti di Equita per gli investitori che navigano nella tempesta dei mercati finanziari.

Una strategia raccomandata in quanto, come spiegano gli esperti in una nota:

Il Covid-19 ha creato un pericoloso shock globale, che influenzerà negativamente i comportamenti dei consumatori e delle aziende in futuro, e che rende a questo punto inevitabile un forte rallentamento economico sia in EU che negli USA;

che influenzerà negativamente i comportamenti dei consumatori e delle aziende in futuro, e che rende a questo punto inevitabile un forte rallentamento economico sia in EU che negli USA; Le aziende hanno aumentato il livello di indebitamento per effetto dei bassi tassi d’interess e provocati dal QE, amplificando gli effetti negativi di un forte rallentamento economico su imprese e crescita globale. Lo stock globale di obbligazioni corporate non-finanziarie ha raggiunto un massimo storico di $13.5trn nel 2019 (OCSE), il doppio in termini reali vs dic-08 e rispetto ai precedenti cicli creditizi, le obbligazioni in circolazione presentano una qualità creditizia complessiva inferiore, requisiti di rimborso più elevati e scadenze più lunghe. L’incremento dei rendimenti sui bond High Yield USA/EU (saliti rispettivamente di 468/411bps a 8.3%/7.1%) segnala proprio questi rischi;

Qual è il portafoglio ideale in questa fase del mercato?

Gli esperti di Equita confermano di aver inserito titoli di qualità, più protetti sul downside e/o con driver specifici/business model vincenti. In termini settoriali: