Portafogli: sempre più azioni, boom degli investimenti in Borsa e fondi nel 2024

Goldman Sachs AM amplia la sua offerta in Europa con il debutto di una nuova serie di ETF azionari attivi. Il primo fondo lanciato, il Goldman Sachs Alpha Enhanced US Equity Active UCITS ETF (GQUS), offre esposizione al mercato azionario statunitense ed è quotato su London Stock Exchange e Deutsche Börse. Il programma prevede il lancio di altri quattro ETF dedicati ai mercati globali, europei, giapponesi ed emergenti.