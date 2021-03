Portafogli: perché investire nel settore salute e come farlo secondo Janus Henderson

Il settore della salute e della ricerca scientifica sta conoscendo senza dubbio un momento particolarmente intenso con lo scoppio della pandemia e la nascita del vaccino anti-Covid, ma anche quando tutto questo sarà superato, la priorità di questo comparto non si esaurirà di certo, anzi.

Basta pensare ad alcune tendenze a cui stiamo andando incontro, come il progressivo invecchiamento della popolazione o il costante aumento della spesa per la sanità privata.

L’evoluzione dell’healthcare sarà continua e crescente nei prossimi anni, anche grazie all’innovazione tecnologica che sta accelerando più del previsto. Ne abbiamo parlato con Cosimo Bigazzi, associate director di Janus Henderson, che ha delineato quali possibili prospettive per il settore salute e suggerito come tradurle in attività di investimento.