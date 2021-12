Popolare di Sondrio: via libera alla trasformazione in spa

La Banca Popolare di Sondrio si trasforma ufficialmente in Spa. L’assemblea dell’istituto ha così approvato la trasformazione con 2517 voti favorevoli, 38 contrari, 39 astenuti e 16 non calcolati.

Si tratta di un passaggio storico per la Banca Popolare di Sondrio, si legge in una nota, resosi necessario a seguito della riforma delle banche popolari, contenuta nel Decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con Legge 24 marzo 2015 n. 33, che ha stabilito che possono adottare la forma giuridica di banca popolare i soli intermediari bancari il cui attivo non superi il valore di 8 miliardi di euro.

La trasformazione in società per azioni è pertanto stata una scelta obbligata fanno sapere dalla banca. Con l’adozione del nuovo statuto si stabilisce il principio, proprio delle società per azioni, secondo cui ogni azione attribuisce il diritto a un voto.

Questo principio riassume in sé il cambiamento fondamentale nel processo di governo aziendale e sancisce l’abbandono del mondo cooperativo nel quale la Banca è nata e si è sviluppata nei suoi 150 anni di storia. Peraltro, il nuovo statuto – in specie nella norma dedicata all’oggetto sociale – offre un senso di continuità fra il ruolo fin qui svolto dalla Popolare di Sondrio e quello che, trasformata in società 3 per azioni, è ora chiamata a esercitare a favore delle famiglie, delle piccole e medie imprese, delle cooperative e degli enti pubblici e privati, prestando peculiare attenzione ai territori serviti, a partire da quelli di origine della Valtellina e della Valchiavenna. Tutto ciò, anche al fine di non disperdere un modo di essere nei fatti banca dei territori che ha permesso di dare vita e progressivamente sviluppare un modello aziendale caratterizzato dalla stabilità della base sociale, dalla profittabilità della gestione, oltre che dalla forte e riconosciuta identità, che continua a essere fattore distintivo assai apprezzato da una clientela vasta ed eterogenea

Popolare di Sondrio: le parole del presidente Venosta

Ecco la dichiarazione di Francesco Venosta, Presidente della Banca Popolare di Sondrio:

“Avremmo senza dubbio preferito che l’odierna Assemblea con la quale i Soci hanno approvato la trasformazione della Banca in società per azioni si fosse svolta in presenza per dare modo alla nostra base sociale di condividere appieno un passaggio di portata storica come questo. Assemblee oneste, sentite e partecipate, infatti, sono sempre state per noi motivo di vanto, momenti essenziali di partecipazione dei soci e di condivisione di una cultura aziendale solida e stabile. Anche nella modalità a distanza adottata in ottemperanza alle disposizioni anti Covid-19, che prevedeva esclusivamente l’indicazione di voto conferita al Rappresentante designato, abbiamo comunque registrato un buon livello di partecipazione e a ciascuno degli intervenuti va il nostro sincero ringraziamento. Per noi e per tutti coloro che hanno fin qui sostenuto la Banca è motivo di orgoglio esserci presentati all’appuntamento odierno potendo vantare una lunga storia di crescita organica equilibrata e profittevole, che ha contribuito allo sviluppo dei territori nei quali ci siamo nel corso del tempo insediati, coprotagonisti della crescita sociale ed economica delle comunità di appartenenza. Mi preme sottolineare che l’Assemblea, oltre a dare il via libera al cambiamento della forma societaria, ha votato a favore dell’adozione del nuovo Statuto in cui viene riaffermato che la Banca, nel perseguire l’obiettivo della creazione di valore in un orizzonte di medio-lungo periodo, tiene particolarmente in 2 considerazione, in sintonia con la tradizione del credito popolare, le esigenze delle famiglie, delle piccole e medie imprese, delle cooperative e degli enti pubblici e privati, con una peculiare attenzione ai territori serviti, a partire da quelli di origine della Valtellina e della Valchiavenna. Forti dei nostri solidi valori fondativi, guardiamo al futuro con fiducia, impegnandoci fortemente per continuare a svolgere con efficacia la nostra attività, a beneficio della clientela e di tutti gli stakeholders.”

L’efficacia della trasformazione decorrerà dall’iscrizione della delibera assembleare nel Registro delle imprese. Ne verrà data notizia, insieme alle modalità e termini per l’eventuale esercizio del diritto di recesso, non appena tale adempimento sarà stato effettuato. L’Assemblea dei Soci, inoltre, ha provveduto, fra l’altro, a eleggere amministratore, per il residuo del triennio 2021-2023, il dottor Pierluigi Molla, che già era stato cooptato dal Consiglio di amministrazione dello scorso 9 novembre in sostituzione di un amministratore cessato.