Il Ponte sullo Stretto di Messina è un’opera che da anni fa discutere la politica, l’economia e gli italiani in generale.

L’idea di una connessione fisica tra la Calabria e la Sicilia è molto antica, risale addirittura all’epoca dei romani, ma solo negli anni ’80 è stata ripresa seriamente dal governo. Da allora, sono stati spesi milioni di euro per studi di fattibilità, progettazione e finanziamenti, senza che il ponte sia mai stato costruito.

Quanto è costato il Ponte sullo stretto sino ad oggi: dal 1981 ad oggi

Il Ponte sullo Stretto di Messina è un progetto ambizioso che ha richiesto molti studi di fattibilità e progettazione nel corso degli anni.

Secondo una ricostruzione dettagliata pubblicata su “Il Sole 24 Ore“, tra il 1981 e il 1997 sono stati spesi 135 miliardi di lire per vari studi di fattibilità.

Governo Berlusconi

Il governo Berlusconi ha poi dato il via ai lavori, aprendo nel 2003 il primo cantiere a Cannitello per l’ancoraggio dei cavi. Nel frattempo, il costo dell’opera è già salito a oltre 130 milioni di euro.

Nel 2007, la società Stretto di Messina è stata controllata all’81,84% da Anas (oggi parte di Ferrovie dello Stato) e partecipata da Rete ferroviaria italiana (Rfi), Regione Calabria e Sicilia.

Tuttavia, il progetto ha subito una serie di rallentamenti politici e di polemiche, con diverse forze politiche che si sono espresse contro la costruzione del ponte, soprattutto in relazione ai costi e alla sostenibilità ambientale dell’opera.

Governo Monti

Nel 2013, il premier Mario Monti ha deciso di chiudere la partita e la società Stretto di Messina è stata messa in liquidazione. Secondo il bilancio del 2013, ai 342 milioni da dare alla società Stretto di Messina fra penali e indennizzi, occorre aggiungere gli oltre 130 milioni spesi fra studi e gestione degli anni ’80 e ’90. Inoltre, ci sono stati risarcimenti di parti terze poiché non sono stati fatti accantonamenti a garanzia, ovvero le cause legali fatte alla Stretto di Messina.

Ad esempio, il consorzio che aveva vinto l’appalto Eurolink – capitanato da Salini Impregilo, oggi WeBuild, partecipata anche da Cdp (quindi dallo Stato) – ha in sospeso un appello con una richiesta di 657 milioni di euro per illegittimo recesso.

Inoltre, ci sono altre cause legali da affrontare, come quella da 90 milioni intentata da Parsons, colosso dell’ingegneria civile Usa.

I costi da sostenere in caso di realizzazione: si stimano 10 miliardi

Tuttavia, i costi già sostenuti per il Ponte sullo Stretto di Messina sono solo una parte del conto totale. S

econdo il progetto originario, il costo totale dell’opera sarebbe stato di circa 6 miliardi di euro, ma negli anni questo costo è aumentato, arrivando a circa 10 miliardi di euro.

Secondo Matteo Salvini, il costo dell’opera oggi sarebbe di 6-7 miliardi di euro. Tuttavia, non si capisce da dove arrivi questa stima poiché di concreto ancora non si è mosso nulla.

Il governo italiano ha più volte cercato finanziamenti da parte di investitori privati, ma finora senza successo. L’opera è stata anche oggetto di polemiche politiche, con diverse forze politiche che si sono espresse contro la costruzione del ponte, soprattutto in relazione ai costi e alla sostenibilità ambientale dell’opera.

In conclusione, il Ponte sullo Stretto di Messina è un progetto costoso e controverso che ha richiesto molti studi e progettazioni nel corso degli anni. I costi già sostenuti per la realizzazione del ponte sono stati molto elevati, con una spesa di oltre 1,5 miliardi di euro solo per gli studi preliminari. Tuttavia, i costi che ancora dovranno essere sostenuti per la costruzione dell’opera sono ancora più alti, e ci sono ancora molte incertezze riguardo alla fattibilità e alla sostenibilità del progetto.