Polizze vita: crescono i riscatti. Tutta colpa dei tassi di interesse

Mentre il settore assicurativo è scosso dal dissesto del gruppo assicurativo tedesco Fwu, in cui sono coinvolti circa 100.000 risparmiatori italiani, nel nostro Paese aumentano i riscatti delle polizze vita.

Nella maggior parte dei contratti vita gli assicurati hanno la facoltà di chiudere anticipatamente il contratto di assicurazione incassando il valore di riscatto che non può essere superiore alla riserva tecnica. E ora questi riscatti sono in aumento.

Lo indica l’Ivass, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, in un quaderno ad hoc dedicato proprio a tali riscatti.

Ivass: nel 2023 ricatti polizze vita in salita del 59%

Conti alla mano, secondo l’Ivass, nel 2023 i riscatti, complessivamente pari a 85 miliardi di euro, sono aumentati del 59% rispetto al 2022. Il tasso di riscatto si è incrementato di 4,2 punti percentuali, raggiungendo un valore pari al 10,7% per le polizze rivalutabili e all’11,3% per le unit-linked.

Ma perchè questi aumenti?

L’Ivass individua i fattori che hanno portato a questo aumento, analizzando in primis il contesto. Dopo un lungo periodo di tassi di interesse bassi, nel 2022 i rendimenti dei titoli obbligazionari a livello globale hanno ripreso a crescere. Congiuntamente, l’incremento dei prezzi al consumo ha portato l’indice inflattivo all’8,1% nel 2022.

La presenza di tassi di interesse elevati, continua l’Ivass, favorisce un aumento delle richieste di riscatto spingendo gli assicurati a dismettere le polizze assicurative per investire in strumenti finanziari alternativi più redditizi. Un numero elevato di riscatti può a sua volta esporre le imprese assicurative, continua l’Istituto, al rischio di liquidità quando per far fronte ai riscatti devono smobilizzare i titoli prima della loro naturale scadenza. Lo smobilizzo dei titoli, quando i tassi sono crescenti, può comportare la realizzazione di minusvalenze.

Tasso riscatto e rendimento BTP: la correlazione

Lo studio dell’Ivass inoltre conferma l’esistenza di una relazione statisticamente significativa tra il tasso di riscatto e il rendimento dei BTP, coerentemente con l’ipotesi che in periodi di aumento dei tassi di interesse i risparmiatori tendono a riscattare le polizze per cercare alternative più profittevoli rispetto ai prodotti assicurativi.

I riscatti sono stati maggiori per le polizze distribuite da imprese che utilizzano in prevalenza il canale bancario (tasso di riscatto in crescita di 6,2 punti percentuali nel 2023) rispetto a quelle distribuite da imprese che fanno prevalente ricorso ad agenti, broker o vendita diretta (+2,5 punti).

L’elasticità rispetto al rendimento dei BTP per il canale bancario presenta differenze in base alla natura della rete distributiva (proprietaria o non proprietaria). Infine, conclude l’Ivass, non si rilevano differenze significative tra i prodotti misti e a vita intera.