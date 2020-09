Polizze, digitalizzazione stenta a decollare. Cosa pensano gli agenti

La digitalizzazione del settore assicurativo, fenomeno noto come insurtech, non è oggi pienamente vissuta dagli agenti assicurativi come la strada da percorrere per la crescita del business anche se ne riconoscono l’importanza.

È questa una delle principali evidenze della ricerca “Insurtech: consapevolezza, utilizzo e impatto sul business” condotta dal Centro Studi dell’Italian Insurtech Association (IIA) che, attraverso EMFgroup (società specializzata nella consulenza di marketing nel mercato dei servizi finanziari), ha intervistato 303 tra agenti monomandatari (48% del campione), agenti plurimandatari (33%) e broker (19%).

I risultati completi della ricerca saranno presentati giovedì 17 settembre nel corso della prima edizione dell’Italian Insurtech Summit organizzato dall’IIA che si terrà a Milano (Le Village, Corso di Porta Romana, 61) e in streaming.

Polizze online ancora al palo

In generale, quello che emerge è che la digitalizzazione del business assicurativo procede ma non è ancora in fase avanzata per la maggior parte degli intermediari e le vendite on line restano molto limitate.

L’automazione dei processi è ormai completa per incassi e pagamenti, ma è bassa per i sinistri e l’emissione dei contratti. La propensione verso la digitalizzazione, considerata decisiva per la competitività del futuro, è alta ma allo stesso tempo la maggior parte non vede la disintermediazione come una minaccia.

Di seguito alcune anticipazioni.

Solo il 23% degli intervistati considera il proprio business a un livello avanzato di digitalizzazione, mentre per il 20% questo processo è oggi solo alle fasi iniziali, mentre la maggior parte degli intermediari intervistati dichiara di essere in stato di avanzamento nella applicazione del digital nel suo modello di business.

Lo stato di automazione dei processi, fra cui gestione dei pagamenti e gestione dei sinistri è avanzato nel 24% delle agenzie, solo agli inizi nel 17% dei casi.

Ancora pochi gli intermediari che vendono le polizze attraverso i canali digitali.

Circa il 70% del campione dichiara di essere orientato verso l’evoluzione digitale del business che, per il 79%, sarà decisiva per restare competitivi.

che, per il 79%, sarà decisiva per restare competitivi. Tuttavia, la maggior parte degli intermediari (pari al 70%) non teme la disintermediazione da parte di attori del tipo digital only.

Infine, la maggioranza degli intermediari (60%) considera i consumatori abbastanza pronti per l’evoluzione digitale, anche a seguito dell’impatto del Covid-19.