Polizze caso morte: perché è meglio stipularle a 30 e 40 anni

L’assicurazione temporanea caso morte è la scelta giusta da fare per la maggior parte dei contribuenti ma soprattutto per chi ha 30 e 40 anni. Il perché lo spiegano gli esperti.

L’assicurazione temporanea casa morte è un prodotto assicurativo che dura per un periodo di tempo specifico. Gli esperti consigliano di acquistare polizze vita temporanee a 30-40 anni, poiché le tariffe sono più basse quando si è più giovani. E quindi durante i decenni cruciali dei vostri 30 e 40, quando potreste possedere una casa, avere figli piccoli, o addirittura avere figli che vanno all’università, gli esperti finanziari consigliano di stipulare un’assicurazione sulla vita temporanea in caso di morte.

“L’assicurazione sulla vita a termine è un’assicurazione sulla vita “pura”, dice Logan Sachon, del sito Policygenius.

“Acquistate una polizza a tempo determinato – di solito da 10 a 30 anni – e durante questo periodo pagate i premi per mantenere attiva la vostra copertura. Se si muore durante il periodo di validità, i beneficiari ricevono un capitale in caso di decesso. Se non si muore durante il periodo – che sarebbe meglio ovviamente – la copertura termina alla scadenza del periodo e non si ottiene alcun rimborso”.