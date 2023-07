Pnrr, quarta rata: il governo cambia 10 obiettivi

Il Governo è dovuto scendere a patti con sé stesso per limitare i rischi che incombono sul Pnrr. L’Esecutivo, infatti, ha messo mano agli obiettivi e ne ha effettuato una revisione preliminare, per evitare inutili lungaggini. L’Italia, da oltre sei mesi, è in attesa della terza rata. Questo è il motivo per il quale il governo ha deciso di cambiare metodo e adottare una nuova soluzione per la tranche successiva, che prevede il versamento da parte dell’Europa di qualcosa come 16 miliardi di euro.

Ad annunciare questa vera e propria svolta è stato Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari europei, non appena trovata l’intesa con la Commissione europea. Le modifiche sono andate ad impattare su dieci dei 27 obiettivi previsti per il primo semestre 2023.

Pnrr, cosa sta succedendo

Raffaele Fitto ha colto l’occasione per fare il punto della situazione e per rispondere alle opposizioni. Il ministro ha chiarito che sui ritardi non ci sono dei riferimenti oggettivi imputabili all’esecutivo che è in carica in questo momento.

All’interno del report che lo staff del ministro ha diffuso alla stampa, ci sarebbero alcune modifiche tecnico-amministrative, mentre altre sono solo di merito. C’è, ad esempio, l’allungamento dei tempi per i nuovi bandi per gli asili nido, soluzione che va a soddisfare i sindaci, che sono rappresentati all’interno della Cabina di Regia da Antonio Decaro, presidente dell’Anci. Alcune modifiche coinvolgono il progetto Cinecittà e la possibilità di nuove gare per le colonnine sulle aree extraurbane.

Queste modifiche ai progetti per il Pnrr dovrebbero permettere di rendere più snella l’istruttoria sui progetti. Rimangono, invece, immutati i controlli a campione. In questo modo, secondo Fitto, è possibile riuscire a mantenere fede al percorso stabilito ed è possibile chiedere la quarta rata nel corso dei prossimi giorni.

I cambiamenti per la quarta rata

Per riuscire ad ottenere la quarta rata del Pnrr ha apportato alcune modifiche agli obiettivi intermedi. La rata, in questo momento, sembrerebbe essere a rischio, ma si spera che con questo intervento l’Italia possa riuscire ad ottenere i fondi. Ma andiamo a vedere quali sono gli obiettivi modificati: