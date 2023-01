Più fiducia nelle imprese, ma paura di perdere il lavoro

Le imprese sono considerate l’unica istituzione globale competente ed etica. Così la ventitreesima edizione dell’Edelman Trust Barometer, importante ricerca condotta a livello globale dall’agenzia di comunicazione Edelman su un campione di oltre 32.000 persone in 28 Paesi e che da oltre 20 anni studia l’andamento del rapporto di fiducia tra i cittadini e quattro tra le principali istituzioni che operano nella società: Governo, Business, Media e Organizzazioni Non Governative.

Aumenta la fiducia nelle imprese

Da molti indicatori dell’Edelman Trust Barometer 2023 emerge che le imprese detengono ora uno strabiliante vantaggio di 53 punti rispetto al governo per quanto riguarda la competenza e di 30 punti per quanto riguarda l’etica. Il trattamento riservato ai lavoratori durante la pandemia e il ritorno al lavoro, insieme all’azione rapida e decisiva di oltre 1.000 aziende per uscire dalla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina, hanno contribuito ad alimentare un balzo di 20 punti percentuali in materia di etica negli ultimi tre anni. Le imprese (62%) rimangono l’istituzione più affidabile a livello globale.

La polarizzazione della fiducia

La tecnologia (75%) è stata ancora una volta il settore più affidabile, seguita dall’istruzione (71%), dalla ristorazione (71%) e dalla sanità (70%). I social media (44%) sono rimasti il settore meno affidabile.

La sfiducia nei confronti del governo (51%) si registra in 16 dei 28 Paesi analizzati, tra cui Stati Uniti (42%), Regno Unito (37%), Giappone (33%) e Argentina (20%). I media (50%) sono diffidati in 15 Paesi su 28, tra cui Germania (47%), Stati Uniti (43%), Australia (38%) e Corea del Sud (27%). Il “mio datore di lavoro” (77%) è l’istituzione di cui ci si fida di più e in tutti i Paesi analizzati, tranne la Corea del Sud (54%).

I leader governativi (41%), i giornalisti (47%) e gli amministratori delegati (48%) sono i leader istituzionali meno fidati. Gli scienziati (76%), i miei colleghi (73% tra i dipendenti) e il mio ceo (64% tra i dipendenti) sono i più fidati.

Interessante poi una sorta di “polarizzazione” della fiducia: chi ha un reddito elevato ha in media più fiducia nelle istituzioni sociali rispetto agli intervistati a basso reddito. Dal 2012, la fiducia media delle persone ad alto reddito nelle istituzioni è salita da 50 a 62, mentre le persone a basso reddito hanno avuto difficoltà, con un indice di fiducia che è salito solo leggermente da 43 a 48. Gli sviluppi più significativi delle disparità di fiducia basate sul reddito dal 2021 sono stati registrati in Cina (da un divario di 4 punti a 19 punti) e negli Emirati Arabi Uniti (da 10 punti a 19 punti). Gli Stati Uniti (23 punti di divario) e la Thailandia (37 punti di divario) presentano i maggiori divari nel 2023. In proposito, Dave Samson, vicepresidente globale degli Affari aziendali, avverte:

“Siamo in un periodo di grandi cambiamenti sistemici in un mondo multipolare, con forze divisive che alimentano le lamentele economiche. Se trascurato, il risultato sarà un aumento dei livelli di polarizzazione, un rallentamento della crescita economica, una maggiore discriminazione e un’intrinseca incapacità di risolvere i problemi. Gli amministratori delegati, e le aziende che guidano, devono svolgere un ruolo centrale nell’affrontare questi problemi e nel contribuire a ripristinare l’ottimismo economico”.

Le paure delle persone

I timori economici personali come la perdita del lavoro (89%) e l’inflazione (74%) sono alla pari con i timori sociali più urgenti come il cambiamento climatico (76%), la guerra nucleare (72%) e la scarsità di cibo (67%). In generale, le persone sono diventate più pessimiste: solo il 40% degli intervistati ha dichiarato che loro e le loro famiglie avranno un tenore di vita migliore tra 5 anni: -10% rispetto al 2022. In Italia gli ottimisti sono solo il 18% degli intervistati, ossia il 9% rispetto a un anno fa.