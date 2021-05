Piteco Evo 5, la nuova piattaforma gestionale per la tesoreria

Nuove funzionalità, home page ridisegnata, dashboard, grafici interattivi, interfaccia utente personalizzata, user community e cloud. Sono queste alcune delle novità di Piteco Evo 5, la nuova versione della piattaforma gestionale più completa e utilizzata per fornire supporto nel campo della tesoreria, cash management e della pianificazione finanziaria.

Piteco è la piattaforma gestionale scelta nel mondo già da oltre 5.000 aziende che operano in tutti i settori, dall’edilizia al retail, dal fashion alla meccanica di precisione, dalle utility alla produzione di beni di largo consumo.

Grazie alle nuove funzionalità e alla sua modularità, il prodotto di Piteco garantisce la migliore gestione nel campo del liquidity management, digital payment, financial planning, payment & collection factory e global treasury management.

Piteco Evo 5: i tre livelli di innovazione

La nuova piattaforma Piteco Evo 5 presenta tre livelli di innovazione. Il primo prevede nuove funzionalità elaborative, di sistema, di reporting e sicurezza.

Il secondo livello di innovazione introduce una nuova interfaccia grafica con l’adozione in home page di dati personalizzabili, immediatamente consultabili e dashboard.

La terza innovazione comprende una sezione completamente nuova dedicata alla community che permette la comunicazione fra gli utenti del sistema, la gestione delle notifiche e il monitoraggio delle attività di elaborazione.

Piteco: le nuove funzionalità elaborative

Piteco Evo 5 risponde a tematiche specifiche in ambito tesoreria, dalle linee di credito alla gestione delle garanzie fideiussorie, dalla gestione delle lettere di credito alla pianificazione finanziaria e patrimoniale, dal factoring, al netting, fino all’ottimizzazione del capitale circolante. È utilizzata per gestire ogni forma tecnica di incasso o pagamento e ogni modalità con cui l’azienda si approvvigiona e impiega la liquidità.

Per facilitare tutte queste attività nel reporting sono state introdotte più funzioni Excel e nuove di tabelle pivot per il calcolo, il riepilogo e l’analisi dei dati con infografiche, per navigare e rappresentare i report con maggior profondità e riordinare, riorganizzare e memorizzare ogni vista e layout nel reporting per singolo utente. Indicatori di bilancio, stato patrimoniale prospettico e grafici andamentali sono gli elementi qualificanti delle nuove funzionalità.

La funzione di pianificazione finanziaria è stata arricchita di nuove funzionalità per la predisposizione del rendiconto finanziario indiretto previsionale e consuntivo, attraverso l’acquisizione dei saldi di bilancio. Per mutui, finanziamenti, fidejussioni e derivati sono state introdotte nuove funzionalità che consentono la liquidazione e il pagamento diretto di commissioni, interessi e spese.

Sul fronte della sicurezza sono stati migliorati i livelli di controllo, gli accessi e i permessi per gli utenti. Inoltre, sono state potenziate anche le funzioni di audit trail e tracciatura delle attività svolte.

La nuova grafica

Grazie alla nuova grafica con Piteco Evo 5 è stata rinnovata completamente l’esperienza di utilizzo rispetto alle precedenti versioni. Nuovi oggetti grafici consentono di disegnare una home page personalizzata per ogni singolo utente e visualizzare in tempo reale gli indicatori finanziari, gestionali e operativi che vengono quotidianamente elaborati e consultati.

Inoltre, nuovi strumenti grafici di reporting consentono di rappresentare a colpo d’occhio curve, trend e andamenti.

La nuova funzione community

Con Piteco Evo 5 gli utenti della piattaforma gestionale entrano a far parte di una community dedicata, nella quale è possibile scambiare messaggi attraverso una chat. Ė anche possibile assegnare compiti, attività, promemoria a ogni utente, anche a livello multi-societario, ricevendo notifiche al completamento dell’attività o del compito assegnato. Le notifiche possono riguardare messaggistica tra utenti, ma anche esiti di elaborazioni di sistema (es. acquisizione rendicontazione).

Inoltre, è stata inserita anche la nuova sezione Agenda, immediatamente disponibile in home page, con evidenza delle scadenze quotidiane.

Tutte queste innovazioni consentono una fruizione più immediata della piattaforma Piteco e dei singoli moduli il cui utilizzo fornisce la base dati necessaria per determinare la cash e liquidity position, calcolare oneri e proventi finanziari, generare il consuntivo ed elaborare cash flow forecast, determinare la posizione finanziaria netta, consolidare le posizioni finanziarie di gruppo e determinare le posizioni di corporate financial risk management, con l’esposizione in termini di cambio e tasso.

Piteco Evo 5 può essere integrato nei sistemi contabili e Erp per ottenere uno scambio di dati per assicurare informazioni e simulazioni precise grazie alla gestione di schemi e regole e il costante aggiornamento della contabilità generale, fornitori, clienti e analitica.