Pimco, la dimensione sociale torna al centro degli asset ESG

L’epidemia del Covid-19 e le successive manifestazioni tenute in tutto il mondo per invocare interventi di contrasto alle ingiustizie razziali e alle disuguaglianze sociali, hanno fatto balzare la questione della sostenibilità sociale in cima all’agenda di imprese e investitori.

Quali sono le principali questioni e come gli investitori stanno coinvolgendole nelle loro scelte di investimento Esg? Ce lo spiegano Del Anderson, analista del credito, e Olivia A. Albrecht, strategist Esg e reddito fisso, di Pimco.

“Nel dialogo che intratteniamo con i nostri clienti, con gli emittenti e con le autorità di tutto il mondo emerge chiaramente che le crisi con cui l’economia globale deve confrontarsi non faranno che aumentare l’attenzione sul modo in cui le aziende interagiscono con tutti gli stakeholder”.

La conseguenza di questo atteggiamento attesa dai due esperti è chiara: una maggiore trasparenza sugli aspetti sociali. Il che viene visto come uno sviluppo molto gradito, dato che Pimco si è sempre impegnato come investitore a incoraggiare una maggiore trasparenza da parte delle imprese e ad approfondire le proprie analisi dei fattori sociali rilevanti nella ricerca fondamentale, praticando al contempo l’engagement delle imprese sulle questioni dell’uguaglianza, della diversità e della gestione del capitale umano.

Non solo. È attiva anche nello sviluppare e favorire una maggiore emissione di social bond, in particolare di quelli strutturati, in modo da soddisfare esigenze immediate come risposte alla crisi del Covid-19 e sostegno alla ripresa per le categorie di soggetti svantaggiati, ma anche in modo da non dover rinunciare agli obiettivi di sostenibilità a lungo termine (vedi infografica sopra in pagina).

I cinque temi sociali fondamentali oggi.

Nella loro analisi, Del Anderson e Olivia A. Albrecht spiegano di aver individuato, nell’ambito del loro engagement attivo con gli emittenti obbligazionari nel corso di questa crisi economica, cinque importanti temi sociali che incidono sul merito creditizio e sospingono l’emissione di nuovi social bond.

1. Salute e benessere sono priorità fondamentali: molte aziende si sono adoperate per assicurare innanzitutto che i lavoratori, specialmente nei settori essenziali, siano dotati degli equipaggiamenti e dispongano dello spazio necessario per operare in sicurezza.

In aggiunta alle protezioni di tipo fisico, molte imprese stanno arricchendo le soluzioni e i benefit che offrono al loro personale per rispondere in modo più completo alle esigenze di salute e benessere, ad esempio telemedicina, supporto psicologico, servizi di cura per i figli.

2. È in atto una riallocazione del lavoro: sono decine di milioni le persone che nei soli Stati Uniti hanno richiesto l’indennità di disoccupazione e si stima che il numero di disoccupati a livello mondiale sia nettamente superiore. I lavoratori dei servizi pagati a ore, le persone con figli e le minoranze sembrano essere particolarmente colpiti. È irrealistico pensare che tutti questi lavoratori torneranno alla stessa occupazione, nei ruoli che avevano prima. Nella ridistribuzione del lavoro, con il procedere della ripresa, ci saranno probabilmente vincitori e perdenti.

3. Il modo in cui molti lavorano potrebbe cambiare per sempre: secondo un recente sondaggio Gallup, oltre il 60% degli americani occupati dichiara di aver lavorato da casa durante la pandemia, in aumento rispetto al 30% circa che si registrava prima della diffusa imposizione delle misure di lockdown.

Inoltre, tre lavoratori su cinque preferirebbero lavorare il più possibile da casa, anche dopo la revoca delle restrizioni sanitarie. I datori di lavoro iniziano a considerare in una diversa ottica gli stili lavorativi e i benefit, attribuendo una priorità più elevata a una maggiore flessibilità.

4. I rischi associati alle filiere produttive dovranno essere ridotti: filiere semplificate e trasparenti sono essenziali per individuare e gestire i blocchi della produzione. Una delle principali conclusioni emerse dall’ultimo Cyclical Forum di Pimco è che le aziende potrebbero cercare di ridurre i rischi e le complessità delle filiere produttive globali, promuovendo quale passo fondamentale una maggiore trasparenza che vada oltre i grandi fornitori di primo livello.

5. La cybersecurity e la difesa della privacy assumeranno una maggiore importanza: l’aumento significativo del lavoro in remoto e degli acquisti online accresce i livelli di rischio di violazioni dei dati e della privacy.

Stando a un recente rapporto di Verizon, l’uso delle reti Vpn è aumentato di oltre l’80% e quello degli strumenti di collaborazione è cresciuto di oltre il 1.200% rispetto a una tipica giornata pre-Covid. Molte imprese sono impegnate a rendere più sicura la transizione accelerata verso il digitale.

“Il punto è – spiegano Del Anderson e Olivia A. Albrecht – che parecchie aziende avranno bisogno di capitali per gestire con successo questi cinque temi sociali e riteniamo che molte si rivolgeranno al mercato obbligazionario per raccogliere capitali con emissioni di titoli di debito. Siamo impegnati a praticare attivamente l’engagement delle imprese per tutta la durata di questa crisi”.

Impact investing: la risposta dei mercati obbligazionari.

I mercati obbligazionari hanno risposto alle esigenze di finanziamento degli emittenti per i programmi di intervento e di ripresa dal Covid-19 tramite social bond che raccolgono fondi per progetti nuovi o esistenti che mirano a produrre risultati sociali positivi.

“Si tratta di una particolare modalità di investire nel debito – sottolineano i due esperti di Pimco – che sulla base della nostra valutazione quota generalmente in linea con la curva del credito esistente di un emittente e con proventi che sono collegati a impatti misurabili”.

Stando ai dati raccolti al 31 maggio, quest’anno l’emissione di social bond ha già fatto segnare un record, con un totale di oltre 20 miliardi di dollari raccolti per progetti sociali a livello globale.

Vista la maggiore attenzione rivolta alle questioni sociali a seguito del Covid-19, Pimco si aspetta un aumento significativo delle emissioni di social bond, ma anche di obbligazioni sostenibili, che comprendono aspetti di sostenibilità sia ambientale che sociale. “I social bond credibili e ben strutturati sono un’opportunità di mercato unica nel suo genere per gli investitori per finanziare soluzioni economiche e sanitarie di cui c’è urgente bisogno” concludono Del Anderson e Olivia A. Albrecht.

L’articolo integrale è stato pubblicato sul numero di settembre del magazine Wall Street Italia