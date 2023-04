Pil Usa in calo: cosa significa per l’economia globale?

Il Pil degli Stati Uniti ha subito un significativo calo nei primi tre mesi dell’anno, a causa dell’aumento dei tassi di interesse e dell’inflazione, che hanno preso il controllo di un’economia largamente attesa di rallentare ulteriormente in futuro. Il prodotto interno lordo è salito ad un ritmo annuale dell’1,1% nel primo trimestre, secondo quanto riportato dal Dipartimento del Commercio. Gli economisti si aspettavano una crescita del 2%. La crescita ha seguito un quarto trimestre in cui il Pil è salito del 2,6%, parte di un anno che ha visto un aumento del 2,1%.

Il rapporto ha anche mostrato che l’indice dei prezzi delle spese per consumi personali, una misura dell’inflazione seguita da Federal Reserve, è aumentato del 4,2%, superando la stima del 3,7%. Escludendo cibo ed energia, il PCE core è aumentato del 4,9%, rispetto al precedente aumento del 4,4%. Il calo della crescita è stato causato dalla diminuzione degli investimenti privati nelle scorte e dalla decelerazione degli investimenti fissi non residenziali.

Previsione sull’economia Usa

Anche se la crescita economica è in diminuzione, i consumatori americani rimangono resilienti e si prevede che utilizzeranno il loro potere d’acquisto per mitigare la contrazione economica e renderla breve e poco profonda. Un forte mercato del lavoro, con un tasso di disoccupazione del 3,5%, è anche previsto per sostenere la crescita. Tuttavia, la Federal Reserve sta cercando di rallentare un’economia gravata dall’inflazione, che ha raggiunto il suo livello più alto in oltre 40 anni. In un regime di stretta politica iniziato nel marzo del 2022, la banca centrale ha aumentato il suo tasso di interesse di riferimento di 4,75 punti percentuali, portandolo al livello più alto degli ultimi 16 anni.

“La gente continua a spendere nonostante i prezzi più alti, nonostante l’inflazione più elevata e un forte calo delle scorte”, ha detto l’economista di Citigroup Veronica Clark. “Nel complesso, penso che sia un rapporto relativamente inflazionistico, anche se il dato del Pil è un po’ più debole. Tutti questi segnali che la domanda è ancora forte e i prezzi sono ancora in aumento è estremamente presente nel contesto attuale”.

Sebbene l’inflazione si sia ridotta dal suo picco intorno al 9% nel giugno del 2022, rimane ben al di sopra dell’obiettivo del 2% della Fed. I responsabili della politica monetaria affermano tutti che l’inflazione è ancora troppo alta e richiederà tassi di interesse elevati.

L’economia degli Stati Uniti sembra quindi essere in un punto di svolta, con la crescita in rallentamento e l’inflazione ancora alta. Mentre i consumatori si mantengono resilienti, si prevede che l’economia subirà una recessione nel corso dell’anno, a causa delle difficoltà nel settore bancario e della stretta di politica monetaria della Fed. Tuttavia, l’impatto di questi due fattori potrebbe essere mitigato dalla forza del mercato del lavoro e dal potere d’acquisto dei consumatori, il che potrebbe rendere la contrazione economica breve e poco profonda.

La riduzione del Pil Usa può avere conseguenze sui mercati globali

In questo contesto, è importante analizzare il ruolo del Pil Usa e come possa influire sull’economia globale. Il Pil degli Stati Uniti è, infatti, la misura più importante della salute economica del paese e ha un impatto significativo sui mercati finanziari mondiali. La sua diminuzione potrebbe causare una riduzione degli investimenti esteri negli Stati Uniti, con conseguenze negative sull’occupazione e sulla crescita economica.

Tuttavia, è importante notare che una diminuzione del Pil non deve essere vista necessariamente come una catastrofe economica. Come sottolineato dagli esperti, i consumatori americani rimangono resilienti e si prevede che utilizzeranno il loro potere d’acquisto per mitigare la contrazione economica e renderla breve e poco profonda.