Pil Usa: 2018 come voleva Trump, ma quarto trimestre delude

Il Pil statunitense archivia il 2018 con una crescita del Pil poco al di sotto del target al 3% annunciato a suo tempo dall’amministrazione Trump. Anche se il risultato segna la sostanziale correttezza delle previsioni del governo, i risultati relativi al quarto trimestre del 2018 sono stati rivisti al ribasso: un segnale che conferma un rallentamento economico in atto.

Il Dipartimento del Commercio ha comunicato che il Pil è cresciuto del 2,9% nel 2018, con una performance anno-su-anno del 3% nel quarto trimestre rispetto al quarto trimestre del 2017. Il confronto sul trimestre precedente, però, è stato rivisto al ribasso dal +2,6 a +2,2%, come ha fatto notare la cronista economica del New York Times, Deborah Solomon.

Another sign the economy is slowing: 4Q GDP revised to 2.2% from 2.6%. Trump’s economic policies now face a major test. https://t.co/CKhn0MJfdn

— Deborah B. Solomon (@deborah_solomon) 28 marzo 2019