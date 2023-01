Pil tedesco in calo, recessione in vista in Germania?

La più grande economia europea sta affrontando un momento critico, con il prodotto interno lordo in calo dello 0,2% nel quarto trimestre del 2022. Questo dato rappresenta un segnale preoccupante per una possibile recessione, visto che molti esperti prevedono una ulteriore contrazione del Pil anche nel primo trimestre del 2023. Il governo tedesco ha recentemente rivisto al rialzo le previsioni economiche per quest’anno, prevedendo una crescita del Pil dello 0,2%, ma la situazione non sembra ancora del tutto positiva.

Il calo del Pil nel Q4 è stato causato principalmente dalla diminuzione della spesa dei consumatori tra ottobre e dicembre. La situazione economica della Germania è complessa, con ordini industriali deboli, fiducia dei consumatori ancora bassa e perdita di potere d’acquisto che continuerà nel 2023.

Il futuro della Germania incerto

Le prospettive economiche della Germania sono complesse, con un numero senza precedenti di incertezze e sviluppi contrastanti. La situazione non è delle migliori, con ordini industriali deboli, fiducia dei consumatori ancora bassa e perdita di potere d’acquisto. Se nei primi tre mesi del 2023 il Pil tedesco dovesse ancora scendere, si potrebbe parlare di una recessione tecnica. Gli analisti di Ing affermano che le prospettive per quest’anno sono complesse e che c’è ancora molto da fare per rafforzare la salute dell’economia tedesca.