Charles Schwab: i 4 benefici di chi elabora un piano finanziario

La pianificazione finanziaria va al di là del semplice consiglio sui prodotti finanziari più adeguati per la singola situazione del risparmiatore. E’ un servizio di tipo più ampio che non potrebbe prescindere dalla valutazione degli obiettivi personali dell’individuo.

I vantaggi della pianificazione finanziaria

Rob Williams, vicepresidente Financial Planning presso lo Schwab Center for Financial Research, ha descritto sotto quali aspetti aver elaborato un piano finanziario possa aiutare non solo l’economia familiare, ma anche il benessere in senso più generale. Ciononostante, un sondaggio Charles Schwab aveva mostrato come solo il 28% degli americani ha un piano finanziario scritto. Ecco alcuni dei benefici che può apportare la stesura di un financial plan, secondo Williams.