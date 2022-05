Petrolio, seduta al rialzo condizionato dalle tensioni sull’economia globale

Il petrolio è in rialzo, recuperando le perdite delle sedute precedenti, poiché la stretta all’offerta globale e un previsto aumento della domanda durante la stagione estiva degli Stati Uniti hanno bilanciato le preoccupazioni per una possibile recessione e per la frenata dell’economia della Cina.

Un passo che secondo gli analisti rafforzerà ulteriormente il mercato: l’Unione Europea si sta avvicinando all’accordo sul divieto delle importazioni di petrolio russo. È probabile che un simile embargo venga concordato “entro pochi giorni”, ha affermato lunedì il ministro dell’Economia tedesco.

Un’altra fonte di supporto è la domanda di benzina degli Stati Uniti. Si prevede che il viaggio del fine settimana del Memorial Day sarà il più trafficato degli ultimi due anni, poiché un numero maggiore di conducenti si metterà in viaggio.

“È un mercato piuttosto impegnativo in questo momento, ma una cosa è chiara, è ancora estremamente teso e quelle pressioni manterranno i prezzi elevati”, ha affermato Craig Erlam, analista di OANDA. “Solo non tanto quanto sarebbe se non fosse per gli avvisi di recessione e i casi di COVID cinese”.

Il greggio Brent sale dello 0,42%, a $ 111,07 al barile. Il greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) segna un +0,04%, a 110,99 dollari.

Pechino sta intensificando gli sforzi di quarantena per porre fine alla sua epidemia di Covid mentre il blocco di Shanghai dovrebbe essere revocato tra poco più di una settimana.