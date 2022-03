Petrolio russo: Usa vietano importazioni in risposta all’invasione in Ucraina

Di poco fa la notizia, il presidente Usa Joe Biden ha annunciato che gli Stati Uniti vieteranno le importazioni di petrolio russo, una grande escalation nella risposta internazionale all’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca.

La mossa è arrivata mentre le nazioni alleate occidentali lavorano per separare Mosca dall’economia globale e punire così il presidente russo Vladimir Putin per la sua aggressione.

“Oggi annuncio che gli Stati Uniti stanno prendendo di mira l’arteria principale dell’economia russa. Stiamo vietando tutte le importazioni di petrolio, gas ed energia russi” ha detto Biden alla Casa Bianca.

“Ciò significa che il petrolio russo non sarà più accettabile nei porti statunitensi e il popolo americano infliggerà un altro potente colpo alla macchina da guerra di Putin”. “Questo è un passo che stiamo facendo per infliggere ulteriore dolore a Putin” ha continuato Biden.

Anche il Regno unito ferma le importazioni di petrolio

Il Regno Unito ha annunciato le proprie restrizioni all’acquisto di importazioni russe di petrolio poco prima che Biden parlasse, dicendo che eliminerà gradualmente le importazioni del paese entro la fine dell’anno. Martedì mattina l’Unione Europea ha svelato un piano per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi .

“Semplicemente non possiamo fare affidamento su un fornitore che ci minaccia esplicitamente”.

ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un comunicato stampa in cui annunciava il piano.

Nell’annunciare la graduale eliminazione delle importazioni di petrolio e prodotti petroliferi russi entro la fine del 2022, la Gran Bretagna ha affermato che sta dando al mercato e alle imprese più che sufficiente tempo per trovare alternative alle importazioni, che costituiscono l’8% della domanda.

“Il governo lavorerà anche con le aziende attraverso una nuova task force sul petrolio per aiutarle a sfruttare questo periodo nella ricerca di forniture alternative”

ha affermato il segretario britannico per gli affari e l’energia Kwasi Kwarteng.

Gli Stati Uniti hanno importato circa 672.000 barili al giorno dalla Russia nel 2021, secondo i dati dell’Energy Information Administration. Tale importo comprende circa l′8% del totale delle importazioni statunitensi di petrolio e prodotti raffinati.

La maggior parte delle importazioni di petrolio greggio e petrolio del paese provengono da Canada, Messico e Arabia Saudita, il che rende gli Stati Uniti molto meno dipendenti dal petrolio russo rispetto a molti dei suoi partner europei.

Il prezzo dei future sul greggio West Texas Intermediate, i contratti per le consegne di petrolio di aprile, ha raggiunto i 129,44 dollari al barile. Quel livello è appena al di sotto del recente massimo di $130,50 al barile raggiunto il 7 marzo, che all’epoca era il prezzo più alto dei futures sul petrolio dal 2008.

Grafico Future WTI 4 ore

Negli Stati Uniti, Biden ha dovuto affrontare richieste di prendere di mira il petrolio russo, la principale esportazione della nazione. Ma con i prezzi del gas che salgono alle stelle per i timori di una carenza di approvvigionamento derivante dalla guerra russa, il presidente degli Stati Uniti ha finora resistito a quegli appelli.

I prezzi del gas negli Stati Uniti hanno toccato i massimi storici dopo la notizia del divieto di importazione di petrolio russo. La media nazionale per un gallone di gas è salita a un record di $4,173 martedì. Il record precedente era di $4,114 di luglio 2008, non corretto per l’inflazione.

Nel discorso di martedì, Biden ha riconosciuto che il nuovo divieto peggiorerà i prezzi.

“Con questa azione, aumenterà ulteriormente”.

ha affermato, avvertendo le aziende di non sfruttare la situazione aumentando i prezzi.

“L’aggressione della Russia ci è costata tutti e non è il momento di fare profitti o truffe sui prezzi”

ha affermato il presidente.