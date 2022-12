Petrolio raggiunge il massimo di 3 settimane

Martedì il petrolio ha toccato il massimo di tre settimane dopo che l’ultimo allentamento delle restrizioni per il COVID-19 da parte della Cina ha alimentato le speranze di una ripresa della domanda, anche se i prezzi hanno ridotto i guadagni dopo che alcune strutture energetiche statunitensi chiuse a causa delle tempeste invernali hanno iniziato a riavviarsi.

La Cina smetterà di richiedere ai viaggiatori in entrata di entrare in quarantena, a partire dall’8 gennaio, ha dichiarato lunedì la National Health Commission, un passo importante verso l’allentamento dei confini che sono stati in gran parte chiusi dal 2020.

Il greggio Brent è salito dello 1,35%, a 85,64 dollari al barile e il greggio US West Texas Intermediate ha guadagnato lo 1,40%, a 80,67 dollari. Entrambi i benchmark hanno toccato il massimo dal 5 dicembre all’inizio della sessione.

Le azioni hanno guadagnato mentre il dollaro USA si è indebolito martedì in risposta alla mossa cinese. Un dollaro più debole rende il petrolio più economico per i detentori di altre valute e tende a sostenere gli asset rischiosi.

Il petrolio ha anche tratto sostegno dalle preoccupazioni per l’interruzione dell’offerta a causa delle tempeste invernali negli Stati Uniti, ha affermato Kazuhiko Saito, capo analista di Fujitomi Securities:

“Ma si prevede che il tempo negli Stati Uniti migliorerà questa settimana, il che significa che il rally potrebbe non durare troppo a lungo”.

A partire da venerdì, circa 1,5 milioni di barili di capacità di raffinazione giornaliera lungo la costa del Golfo degli Stati Uniti sono stati chiusi, mentre la produzione di petrolio e gas dal Nord Dakota al Texas ha subito un congelamento, riducendo l’offerta.

Anche i timori per un possibile taglio della produzione da parte della Russia hanno fornito sostegno ai prezzi.

La Russia potrebbe ridurre la produzione di petrolio dal 5% al ​​7% all’inizio del 2023 in risposta ai limiti di prezzo, ha affermato venerdì l’agenzia di stampa RIA citando il vice primo ministro Alexander Novak.