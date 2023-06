Petrolio: prezzo stabile in attesa della riunione OPEC

Il petrolio è una risorsa vitale per l’economia globale e la sua volatilità influenza l’andamento dei mercati finanziari. Negli ultimi giorni, il prezzo del petrolio è stato soggetto a oscillazioni a seguito di importanti notizie e dati di mercato.

Da un lato, l’annuncio di una possibile pausa nell’aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti e l’approvazione di un importante voto sul tetto del debito statunitense hanno contribuito a stabilizzare il mercato del petrolio. Gli ufficiali della Federal Reserve americana hanno suggerito che i tassi di interesse potrebbero rimanere invariati questo mese, mentre la Camera dei Rappresentanti ha approvato una legge per sospendere il tetto del debito del governo, migliorando le probabilità di evitare un disastroso default.

D’altro canto, i dati sull’aumento delle scorte negli Stati Uniti, il più grande consumatore di petrolio al mondo, hanno esercitato una pressione al ribasso sul mercato. Fonti di mercato, citando i dati dell’American Petroleum Institute (API), hanno riferito che le scorte di petrolio statunitensi sono aumentate di circa 5,2 milioni di barili la scorsa settimana. I dati ufficiali sulle scorte saranno resi noti in seguito. Queste indicazioni contrastanti sulla domanda e sull’offerta hanno contribuito a creare un’atmosfera di pessimismo tra gli investitori.

Si attende la decisione dell’OPEC

Allo stesso tempo, l’attenzione si concentra sulla riunione del 4 giugno del gruppo dei produttori OPEC+ in cui discuteranno se ridurre ulteriormente la produzione di petrolio. Quattro fonti dell’alleanza hanno dichiarato che è improbabile che l’OPEC+ approfondisca i tagli alla produzione nella loro riunione ministeriale di domenica, nonostante il calo dei prezzi del petrolio verso i 70 dollari al barile.

Questi livelli di prezzo non sono affatto confortevoli per i membri dell’OPEC+, secondo Ole Hansen, responsabile della strategia delle materie prime presso Saxo Bank. La mancata adozione di misure a sostegno dei prezzi durante la riunione potrebbe far scendere ulteriormente i prezzi del petrolio.

L’OPEC+, che comprende l’OPEC e gli alleati guidati dalla Russia, rappresenta circa il 40% del petrolio mondiale e fornisce circa il 60% del mercato delle esportazioni di petrolio. Le decisioni del gruppo possono avere un impatto significativo sui prezzi del petrolio.

Le recenti decisioni dell’OPEC+ di tagliare la produzione volontariamente hanno contribuito ad aumentare i prezzi del petrolio. Tuttavia, le preoccupazioni sulla crescita economica globale e sulle prospettive della domanda di carburante hanno esercitato pressione sui prezzi, facendo scendere il Brent sotto i 73 dollari al barile. Inoltre, gli ostacoli alla produzione in Nigeria, in Angola e nella regione del Kurdistan dell’Iraq hanno comportato un mancato raggiungimento degli obiettivi di produzione da parte di questi paesi.

Proiezioni future

La prossima riunione dell’OPEC+ potrebbe essere un’occasione per il gruppo di valutare attentamente la situazione del mercato e prendere eventuali decisioni sul futuro della produzione di petrolio. Mentre alcuni esperti non prevedono cambiamenti imminenti nella politica dell’OPEC+, ci sono opinioni divergenti sul possibile andamento dei prezzi del petrolio nel secondo semestre dell’anno. Alcune istituzioni finanziarie suggeriscono che, se i prezzi rimarranno al di sotto dei 80 dollari al barile e non si verificherà un deficit di mercato come previsto, l’OPEC+ potrebbe decidere di ridurre la produzione.