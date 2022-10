Petrolio, l’Opec taglia le previsioni per il 2023

L’Opec (Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio) oggi ha tagliato le sue previsioni per il 2022 di crescita della domanda mondiale di petrolio per la quarta volta da aprile e ha anche ridotto quelle per il prossimo anno, a causa del il rallentamento delle economie, della ripresa delle misure cinesi di contenimento del Covid-19 e dell’elevata inflazione.

La domanda di petrolio aumenterà di 2,64 milioni di barili al giorno o del 2,7% nel 2022, ha affermato l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) in un rapporto mensile, in calo di 460.000 barili rispetto alla previsione precedente.

Le prospettive di calo della domanda giustificano la mossa della scorsa settimana dell’Opec e dei suoi alleati, noti come Opec+, di effettuare il taglio più grande della produzione dal 2020 per sostenere il mercato. Gli Stati Uniti hanno criticato la decisione.

“L’economia mondiale è entrata in un periodo di maggiore incertezza e sfide crescenti, tra livelli di inflazione elevati in corso, stretta monetaria da parte delle principali banche centrali, livelli elevati di debito sovrano in molte regioni e problemi di offerta in corso”, ha affermato l’Opec nel suo studio.

La domanda di petrolio per l’anno prossimo continuerà a diminuire

L’anno prossimo l’Opec prevede che la domanda di petrolio aumenterà di 2,34 milioni di barili al giorno, 360.000 barili al giorno in meno rispetto alle previsioni precedenti, a 102,02 milioni di barili al giorno. L’Opec prevede ancora che la domanda nel 2023 supererà il tasso pre-pandemia del 2019.

L’organizzazione ha abbassato le sue previsioni di crescita economica globale per il 2022 al 2,7% dal 3,1%, e per il 2023 le ha ridotte al 2,5% e ha affermato che esiste un potenziale per un’ulteriore debolezza.

“Esistono ancora gravi rischi al ribasso”, ha affermato l’Opec, aggiungendo che c’era un potenziale rialzo limitato da fattori come le misure fiscali nell’Ue e in Cina e qualsiasi soluzione alla guerra in Ucraina.

L’Opec+ ha aumentato la produzione di petrolio per la maggior parte dell’anno per allentare i tagli record messi in atto nel 2020 dopo che la pandemia ha ridotto la domanda.

La loro decisione per settembre 2022 prevedeva un aumento di 100.000 barili al giorno dell’obiettivo di produzione del gruppo, di cui circa 64.000 barili al giorno dovevano provenire dai 10 paesi Opec partecipanti.

Lo studio ha mostrato che la produzione dell’Opecè aumentata di 146.000 barili al giorno a 29,77 milioni di barili al giorno a settembre, guidata da Arabia Saudita e Nigeria.

Tuttavia, l’organizzazione sta producendo meno di quanto richiesto dall’accordo Opec+ a causa di investimenti insufficienti nei giacimenti petroliferi da parte di alcuni membri.