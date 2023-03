Petrolio, la stabilità bancaria spinge i prezzi al rialzo

I prezzi del petrolio sono aumentati lunedì, grazie alla rinnovata fiducia nel settore bancario globale e alle tensioni geopolitiche in Europa.

I futures del greggio USA sono saliti dell’1,5% a 70,33 dollari al barile, mentre il contratto Brent è salito dell’1,92% a 76,02 dollari al barile.

La decisione di First Citizens Bank di acquistare la maggior parte del portafoglio prestiti e dei titoli della Silicon Valley Bank e di assumere tutti i suoi depositi ha contribuito a ridurre le preoccupazioni per la salute del settore bancario.

Inoltre, i rapporti sulle autorità statunitensi che deliberavano piani per espandere le strutture di prestito di emergenza hanno dato un ulteriore impulso alla stabilità bancaria.

Ma non solo la stabilità bancaria ha influenzato i prezzi del petrolio, ma anche le tensioni geopolitiche.

L’annuncio di Putin di piani per collocare armi nucleari tattiche nella vicina Bielorussia ha spinto la NATO a definirli “pericolosi e irresponsabili”, e l’Ucraina ha chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in risposta.

Tuttavia, nonostante queste tensioni geopolitiche, i prezzi del petrolio rimangono marginalmente al di sopra dei minimi di 15 mesi visti la scorsa settimana.

Inoltre, l’ufficio statistico cinese ha affermato che i profitti industriali sono diminuiti del 23% rispetto all’anno nei primi due mesi del 2023, il che implica che la ripresa economica nel più grande importatore di greggio al mondo sta rallentando.

Gli speculatori hanno ridotto significativamente le loro posizioni long nel contratto ICE Brent la scorsa settimana, secondo gli ultimi dati di posizionamento.

Tuttavia, gli analisti di ING affermano che:

Dato il posizionamento delle specifiche più neutrale, questo lascia agli speculatori un po’ di spazio per spingere il mercato più in alto. Anche se, ovviamente per questo, avremo bisogno di vedere un cambiamento nel sentimento e un allentamento della preoccupazione per i recenti sviluppi nel settore bancario.