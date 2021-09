Petrolio in rally: Brent sfiora gli $80. Per Goldman Sachs, la corsa non è finita

La settimana parte con il proseguimento del rally del petrolio , con il Brent che scambia vicino agli 80 dollari , il massimo da 3 anni a questa parte sulla scia delle attese di un forte rafforzamento della domanda nel quarto trimestre , in un contesto di scorte OCSE basse (ngli USA sono in prossimità dei minimi da tre anni). Nel frattempo, il Wti americano con consegna a novembre quota a 74,97 dollari al barile, in rialzo dell’1,34%.

“I nervi sulla carenza di energia continuano ad aggiungere slancio al rally del prezzo del petrolio. In particolare, il gas naturale è ora scambiato a quasi il doppio dell’equivalente al barile del petrolio. Grazie a qualche titolo male informato da parte della stampa britannica, i britannici hanno comprato benzina nel fine settimana in preda al panico. Lo stoccaggio di gas naturale è anche al di sotto dei livelli stagionali in Europa, con la promessa della norvegese Equinor di più gas ignorata dai mercati. La Cina sta costringendo parti di industrie chiave a chiudere temporaneamente, e il petrolio è più alto dell’1,50% in Asia, una mossa molto insolita, dato che i mercati asiatici preferiscono comprare i cali e non inseguire i prezzi. Tutta l’Asia dipende fondamentalmente dalle importazioni di energia e quindi l’aumento dei prezzi dell’energia dovrebbe pesare sui mercati azionari regionali” ha spiegato Jeffrey Halley, analista di mercato senior, Asia Pacifico, OANDA.