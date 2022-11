Petrolio in calo dopo i dati sulle scorte Usa

I prezzi del petrolio sono scesi di circa 2 dollari al barile oggi dopo che i dati del settore hanno mostrato che le scorte di greggio statunitensi sono aumentate più del previsto e per i timori che un rimbalzo dei casi di Covid-19 in Cina avrebbe danneggiato la domanda di carburante.

I future sul greggio Brent sono scesi del 2,19%, a $ 93,28 al barile, mentre i future sul greggio WTI sono scesi del 2,4%, a $ 88,82 al barile. Martedì i benchmark sono scesi di circa il 3%.

Le scorte di greggio sono aumentate di 3,9 milioni di barili nell’ultima settimana a 440,8 milioni di barili con l’aumento della produzione di petrolio, hanno mostrato i dati della US Energy Information Administration (Eia), rispetto alle aspettative degli analisti che attendevano un aumento di 1,4 milioni di barili. Le scorte di distillati, che includono diesel e olio combustibile , sono diminuite di circa 500.000 barili, un calo inferiore al previsto, ha affermato l’Eia. “Il rapporto è stato ancora una volta contrastato ma inclinato verso il ribassista, con la crescita del greggio e il balzo della produzione interna”, ha detto John Kilduff, partner di Again Capital LLC a New York.

La scorsa settimana, il mercato si era aggrappato alle speranze che la Cina potesse muoversi verso un allentamento delle restrizioni per il Covid-19, ma durante il fine settimana i funzionari sanitari hanno affermato che si sarebbero attenuto al loro approccio di “clearing dinamico” alle nuove infezioni. I casi di Covid-19 a Guangzhou e in altre città cinesi sono saliti, con milioni di residenti che devono sottoporsi ai test per il Covid-19 mercoledì. “Con quella narrativa (riapertura della Cina) che viene respinta, insieme a una notevole costruzione dei dati sulle scorte degli Stati Uniti, che implica un calo della domanda statunitense, gli equipaggi della recessione sono tornati in pieno vigore questa mattina in Asia”, Stephen Innes, managing partner di SPI Asset Management.

In un altro segno ribassista, i dati hanno mostrato che le scorte di benzina statunitensi sono aumentate di circa 2,6 milioni di barili, contro le previsioni degli analisti per un calo di 1,1 milioni di barili. Nel frattempo, permangono problemi di approvvigionamento. L’Unione Europea vieterà le importazioni di greggio russo entro il 5 dicembre 2022 e i prodotti petroliferi russi entro il 5 febbraio 2023, in risposta all’invasione russa dell’Ucraina. Ma altre statistiche chiave come le esportazioni e la produzione di greggio sono state deludenti, ha osservato l’analista Barani Krishnan. Che ha aggiunto:

“Se ciò non bastasse, hai il capo dell’AIE che sta dicendo qualcosa di totalmente logico: che il rialzo del petrolio ha beatamente ignorato: se il petrolio arriva a $ 100, dimentica di tenere bassa l’inflazione. L’energia è in ogni attività economica. Come le persone non riescano a capire questo è un vero mistero, quando vogliono prezzi energetici elevati e un’inflazione abbastanza bassa da permettere alla Federal Reserve di andare piano con i tassi”.

Faith Birol, direttore esecutivo dell’AIE, o Agenzia internazionale per l’energia, con sede a Parigi, ha affermato che i prezzi del petrolio che flirtano con $ 100 al barile “sono un rischio reale per l’economia globale” e che “I tagli alla produzione dell’Opec+ potrebbero spingere l’inflazione ancora più in alto e indebolire l’economia globale”.