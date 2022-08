Petrolio e gas, chi li compra (ancora) dalla Russia? Italia sul podio, dietro Cina e Germania

Dopo l’invasione russa in Ucraina, gli annunci sui tagli alle forniture di petrolio e gas per “braccare” l’economia di Mosca non si sono certo fatti attendere. Eppure, ad oggi, sono tanti i Paesi che ancora si riforniscono dalla Russia e sul podio ci siamo proprio noi dell’Italia. Dietro a Germania e Cina. I dati presi in esame, si concentrano sul periodo compreso tra il 24 febbraio e il 4 giugno, ed emergono da un report realizzato da Visual Capitalist sui dati del Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

In particolare la Russia, dall’inizio del conflitto, al netto di veti e sanzioni varie, ha esportato combustibili fossili come petrolio e gas, per un totale di 97,7 miliardi di dollari. La Cina ha contribuito acquistando materie prime per oltre 13.2 miliardi di dollari, la Germania 12.7 miliardi e l’Italia ha speso ben 7.2 miliardi. Cifre enormi. Poi a seguire in classifica (con numeri più bassi) ci sono anche Olanda, Turchia, Polonia, Francia e India.

Per capire chi dalle parole è passato ai fatti, bisogna guardare invece le percentuali di riduzione dell’import dalla Russia rispetto al periodo pre-guerra. Stati Uniti e Svezia hanno azzerato le forniture e guidano quest’altra classifica con un 100% tondo tondo. L’Italia è invece in fondo alla graduatoria, essendo riuscita a diminuire solo del 13% gli acquisti, la Germania ha fatto ancora meno (8%) e la Cina non ha fatto nessuna riduzione.

Insomma, questo trend dimostra che come sempre, tra dire e il fare c’è di mezzo un mondo. La Russia grazie alle sue materie prime sta continuando a tener botta sul piano economico e l’Europa non sembra avere al momento una strategia alternativa tale da poter rinunciare a queste risorse così importanti per la produttività di Paesi nevralgici come Germania e Italia. Questo è il quadro, e Putin lo conosce benissimo.