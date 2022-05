Petrolio: come sta mutando il mercato dopo l’invasione russa

L’invasione russa dell’Ucraina ha riconfigurato il mercato petrolifero globale, con i fornitori africani che intervengono per soddisfare la domanda europea e Mosca, colpita dalle sanzioni occidentali, sfrutta sempre più i rischiosi trasferimenti navali per portare il proprio greggio in Asia.

Le deviazioni segnano il più grande scossone dal lato dell’offerta del commercio petrolifero globale da quando la rivoluzione statunitense dello Shale ha alterato la forma del mercato circa un decennio fa. La Russia sarà in grado di superare un divieto petrolifero dell’Unione Europea, a condizione che Diversi paesi asiatici e la Cina continuino a comprare il suo greggio.

Le sanzioni imposte a Mosca dopo l’inizio del conflitto in Ucraina a febbraio, compreso il divieto statunitense alle sue importazioni di petrolio, hanno spinto la Russia ad allontanarsi dall’Europa e spostarsi verso clienti in India e Cina che stanno acquistando a uno sconto notevole, secondo i dati del settore e i commercianti.

Le esportazioni russe sono tornate ai livelli pre-invasione ad aprile, secondo i dati dell’Agenzia internazionale per l’energia con sede a Parigi e i prezzi del petrolio si sono stabilizzati intorno ai 110 dollari dopo aver toccato il massimo di 14 anni sopra i 139 dollari al barile a marzo.

Anche se l’UE accettasse un divieto petrolifero nel prossimo round di sanzioni russe, gli analisti hanno affermato che l’impatto potrebbe essere mitigato dalla domanda asiatica.

“A meno che l’Occidente non eserciti pressioni diplomatiche sugli acquirenti asiatici, non vediamo aumentare il divario di offerta e aumentare i prezzi del petrolio”, ha affermato Norbert Rücker di Julius Baer.

Un complesso mosaico di sanzioni statunitensi, europee e britanniche ha vietato alle navi di proprietà o battenti bandiera russa di fare scalo nei porti, il che significa che parte dell’aumento del commercio verso l’Asia è facilitato dal trasferimento da nave a nave in mare, un processo costoso in cui il il rischio di fuoriuscite è maggiore.

Complessivamente, il flusso di petrolio russo verso l’Asia via mare è aumentato di almeno il 50% dall’inizio dell’anno, secondo la petroliera Petro-Logistics e altri dati.

I trasferimenti tra navi, che rappresentano una piccola parte del commercio marittimo complessivo, si sono spostati dalla costa danese al Mar Mediterraneo per evitare sanzioni e proteste.

A gennaio, prima dell’invasione, circa 1,5 milioni di barili al giorno venivano inviati direttamente in Asia.

I volumi marittimi sono solo una parte delle esportazioni totali dalla Russia. Comprese le forniture di gasdotti, le esportazioni totali di greggio e prodotti russi sono aumentate a poco più di 8 milioni di barili al giorno ad aprile, tornando al tasso pre-invasione.

Petrolio dall’Africa Occidentale

Per compensare la perdita di petrolio russo, le raffinerie europee si sono rivolte alle importazioni di greggio dell’Africa occidentale, che sono aumentate del 17% ad aprile rispetto alla media 2018-2021 secondo Petro-Logistics.

Anche i dati Eikon mostrano un aumento e indicano che 660.000 barili al giorno, principalmente da Nigeria, Angola e Camerun arriveranno nell’Europa nord-occidentale a maggio, con tre carichi dalla Nigeria in arrivo rispetto a uno di febbraio.

I volumi del greggio dell’Africa occidentale verso l’India, nel frattempo, si sono quasi dimezzati, secondo Gerber, con 280.000 barili al giorno consegnati ad aprile dai 510.000 barili al giorno di marzo.

La fornitura dal Nord Africa all’Europa è aumentata del 30% da marzo, ha affermato Petro-Logistics. Anche gli Stati Uniti hanno aumentato l’offerta in Europa. Le importazioni europee di greggio a maggio dagli Stati Uniti su base consegna sono aumentate di oltre il 15% rispetto a marzo, secondo la società di monitoraggio Kpler, il ritmo mensile più alto mai registrato. L’Europa ha scaricato circa 1,45 milioni di barili al giorno di greggio dagli Stati Uniti.