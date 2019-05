Per Fineco raccolta netta in frenata ad aprile

Rallenta la raccolta netta di Fineco nel mese di aprile. In crescita il risultato dall’inizio dell’anno

Nel mese di aprile la raccolta netta di Fineco si è attestata a 508 milioni di euro contro i 792 milioni registrati nel mese di marzo. Da inizio anno la raccolta complessiva ha superato i 2,2 miliardi di euro, in linea con i dati dell’anno precedente. Il patrimonio totale della clientela è cresciuto del 9% rispetto allo stesso periodo del 2018, attestandosi a 75,6 miliardi di euro.

All’interno della raccolta netta complessiva, quella afferente alle attività del risparmio gestito si ferma a 254 milioni di euro e costituisce la metà dei flussi totali nel mese con la clientela che mantiene un approccio cauto predilige prodotti più conservativi.

Da inizio anno la raccolta gestita ha raggiunto 936 milioni di euro, la raccolta amministrata si è attestata a 74 milioni e quella diretta a 1,21 miliardi di euro. La raccolta in “Guided products & services” ha raggiunto 919 milioni di euro (+14% a/a) e la raccolta netta dei nuovi servizi di consulenza evoluta Plus e Core Multiramo Target si è attstata a 1.549 milioni. L’incidenza dei Guided Products rispetto al totale degli asset under management è salita al 68% rispetto al 64% di aprile 2018 e al 67% di dicembre 2018.

I consulenti fanno l’en plein

Da inizio anno quasi tutta la raccolta complessiva di Fineco Asset Management arriva dalla rete dei consulenti finanziari (1,97 miliardi di euro su 2,2) con masse gestite a quota 11,7 miliardi di euro.

«I dati di raccolta del mese di aprile sono molto solidi – ha commentato l’amministratore delegato e direttore generale di Fineco Alessandro Foti -. confermano la capacità di Fineco di attrarre la fiducia dei nostri clienti che continuano ad apprezzare la completezza e la qualità dei nostri servizi. In particolare, i risultati del mese confermano un continuo miglioramento dell’asset mix, maggiormente orientato al risparmio gestito”.

Da inizio anno Fineco ha acquisito 39.951 nuovi clienti, di cui 9.349 nuovi clienti nel solo mese di aprile (+21% a/a). Il numero dei clienti totali al 30 aprile 2019 è di circa 1.305.400, in crescita del 6,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.