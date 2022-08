Pensioni: quando saranno pagate nel mese di settembre

Quando verranno accreditate le pensioni per il mese di settembre? La pensione sarà disponibile per tutti a partire da giovedì 1 settembre sui conti correnti e sui libretti postali. Per chi non ce l’ha è previsto il ritiro in contanti in Posta.

Pagamento pensioni, le date di settembre

Per coloro che invece devono ritirare la pensione in un ufficio postale, ecco il calendario in base alla lettera iniziale del proprio cognome:

giovedì 1° settembre: dalla A alla B

venerdì 2 settembre: dalla C alla D

sabato 3 settembre (solo mattina): dalla E alla K

lunedì 5 settembre: dalla L alla O

martedì 6 settembre: dalla P alla R

mercoledì 7 settembre: dalla S alla Z

Intanto per il prossimo anno dovrebbero arrivare aumenti per pensioni e stipendi grazie al decreto Aiuti bis con il taglio del cuneo fiscale di 1,2 punti previsto da luglio a dicembre per i redditi fino a 35mila euro, che si aggiunge a quello dello 0,8% stabilito da gennaio e attualmente in vigore.