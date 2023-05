Pensioni, il calendario degli accrediti di giugno 2023

L’Inps ha reso noto il calendario per il ritiro delle pensioni allo sportello a giugno 2023. Questa procedura di riscossione, scaglionata in base alla lettera iniziale del cognome, riguarda tutti quei pensionati che non abbiano ancora optato per l’accredito del trattamento previdenziale sul conto corrente bancario o postale. Con l’accredito, invece, l’assegno arriva in automatico il primo giorno del mese, tranne che nei mesi in cui il primo giorno coincida con un festivo.

La tabella qui sotto contiene il calendario per il ritiro dei cedolini a giugno 2023 allo sportello delle Poste, con la suddivisione dei giorni in base alla prima lettera dell’alfabeto. Obiettivo: evitare il formarsi di lunghe code agli sportelli postali e rapine ai danni degli anziani.

I trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili possono infatti essere ritirate anche in contanti presso gli uffici postali presenti su tutto il territorio, ma bisogna appunto rispettare il calendario in ordine alfabetico stabilito dalla sede di riferimento.

Come detto, la suddivisione in scaglioni in base al cognome riguarda i pensionati che ritirino l’assegno pensionistico di persona. Per coloro che, invece, hanno già acconsentito all’accredito del cedolino sul conto corrente, il versamento avverrà giovedì 1° giugno 2023. Nella notizia dedicata all’accredito Inps del mese scorso, Poste Italiane aveva ricordato: