Pensioni: a rischio il pagamento di marzo. Ecco per chi

Possibile stop al pagamento delle pensioni di marzo per migliaia di pensionati. Come ogni anno l’Inps provvede ad effettuare un controllo ed entro il 1° marzo i percettori di assegni di vecchiaia e di invalidità che non hanno presentato il modello Red possono vedersi sospeso il versamento della pensione.

Pensioni: il modello Red, cos’è e chi deve presentarlo

I pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito hanno l’obbligo di dichiarare all’INPS i propri redditi usando il modello Red. E’ bene sottolineare che l’Inps non invia comunicazioni cartacee ai pensionati residenti in Italia per richiedere le dichiarazioni reddituali al fine di verificare il diritto alle prestazioni percepite collegate al reddito.

Come si legge sul sito dell’Inps, devono obbligatoriamente rendere la dichiarazione reddituale all’INPS: