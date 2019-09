Pensione, il 64% degli americani ha messo da parte meno di 10mila dollari

Anche negli Stati Uniti non sono in pochi a sottovalutare la pianificazione finanziaria in vista della pensione. Secondo quanto emerso da un sondaggio GOBankingRates condotto online e che ha raggiunto circa 2mila americani, il 45,5% degli intervistati dichiara di non avere neanche un dollaro in programmi di risparmio previdenziale. Un ulteriore 18,8% del campione, che ha risposto alle domande fra il 27 agosto e il 3 settembre, afferma che al momento proprio risparmio previdenziale accumulato non arriverà a 10mila dollari.

Detta altrimenti, il 64% circa degli americani rischia di presentarsi impreparato al momento del ritiro dalla vita lavorativa, anche considerato un modello previdenziale Usa assai più bisognoso dell’integrazione del pilastro privato rispetto all’Italia.

Le ragioni alla base della scarsità di risparmio in vista della pensione sono, secondo quanto affermato, il reddito insufficiente (45%), difficoltà a pagare altre voci di spesa come affitto, mutuo o automobile (24,4%) e, al terzo posto, la convinzione di non aver bisogno di risparmi per la pensione (9,2%). (grafico in basso)

Andando ad analizzare nel dettaglio i risparmi previdenziali per fascia d’età emerge che a non aver nemmeno un dollaro da parte è il 63% della Generazione Z (under 25), il 54% dei Millennial (25-34 anni), e il 33% dei Baby Boomers (over 65). In quest’ultima categoria emerge con maggiore consistenza la quota di intervistati che dichiara di affidarsi alle risorse del coniuge per il proprio mantenimento. (Nel grafico in basso i risparmi a confronto fra le due generazioni più giovani).

Viste le difficoltà a mettere da parte risparmi in vista della pensione, stupisce, infine, che quasi la metà del campione generale si dichiari sereno sul fatto di non aver messo da parte alcunché (48%). Fra i 55-64enni le preoccupazioni sono più elevate: il 44% si dice preoccupato di non aver risparmiato a sufficienza, ma aggiungendo che anche volendo non avrebbe i mezzi economici per rimediare.