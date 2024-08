Pensione, serve almeno 1 milione di dollari di risparmi per stare tranquilli

Gli americani ritengono di aver bisogno di oltre 1 milione di dollari per andare in pensione in modo tranquillo, una cifra che potrebbe scoraggiare però anche i risparmiatori più attenti. Così su Fox Business l’analista di Nationwide Rona Guymon. Sebbene l’inflazione sia notevolmente diminuita rispetto al picco del 9,1% toccato nel giugno 2022, rimane al di sopra dell’obiettivo del 2% fissato dalla Federal Reserve. Rispetto al gennaio 2021, prima dell’inizio della crisi inflazionistica, i prezzi sono aumentati del 20%.

In pensione ma con pochi risparmi: la paura degli americani

L’incertezza del panorama economico ha spinto molti americani a riconsiderare se la pensione sia o meno un obiettivo realistico. Più di un quarto di tutti gli investitori non pensionati ha dichiarato che, se dovesse andare in pensione entro i prossimi 12 mesi, sarebbe costretto a rientrare nel mondo del lavoro a causa dell‘inadeguatezza dei risparmi e il 19% dubita che riuscirà a mettere da parte abbastanza denaro per andare in pensione, secondo i dati di un sondaggio di Nationwide.

Più di sei investitori su 10 hanno dichiarato che le loro aspettative per il pensionamento sono cambiate “in modo significativo” negli ultimi cinque anni, mentre circa il 50% ha affermato che i propri sogni di pensionamento sono stati ritardati, modificati o cancellati a causa delle condizioni economiche degli ultimi cinque anni.

I consumatori sono alle prese con una serie di ostacoli finanziari, tra cui i tassi d’interesse elevati e l’inflazione continua che ha reso più costoso praticamente tutto, dall’affitto alla benzina ai generi alimentari.

Un’altra survey, pubblicata da LiveCareer, rivela che il pensionamento suscita paura in molti lavoratori. Nei dettagli, emerge che un numero crescente di americani sta prendendo in considerazione la possibilità di ritardare i propri piani di pensionamento e di lavorare più a lungo del previsto, vista la lotta continua contro il caro prezzi. Più di 8 intervistati su 10 hanno dichiarato di aver pensato di posticipare il pensionamento per motivi finanziari, mentre un altro 92% ha espresso la preoccupazione di dover lavorare più a lungo del previsto.