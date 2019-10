Pensione: quattro fattori da considerare per chi vuole trasferirsi all’estero

Decidere di trasferirsi all’estero durante gli anni della pensione sta diventando sempre più comune anche Italia.

Costo della vita più basso, una migliore qualità della vita, sono alcuni dei motivi dietro la decisione di fare il grande salto. Ma per la ricerca del paese giusto potrebbe richiede una ricerca più approfondita di quanto si può immaginare.

Un articolo di NextAvenue.org ha o messo nero su bianco gli aspetti principali da analizzare quando prima di decidere un cambio di vita di questo tipo.

1. Il tuo costo della vita

Prima di tutto conviene stilare un budget sul reddito disponibile, tenendo conti non solo della pensione ma anche dei tuoi risparmi (meno i debito).

Quella cifra darà almeno un’idea approssimativa di ciò che ci si può permettere di spendere ogni mese. Solo allora ci si troverà in una posizione migliore per identificare il luogo ideale dove andare a vivere.

2. Il clima

Se si potesse scegliere di vivere in qualsiasi clima, quale sarebbe? Il caldo della spiaggia? L’aria fresca e pulita della montagna? Tutte queste scelte sono disponibili in diversi posti, che presentano differenti costi della vita.

Dopo aver determinato il budget, si può procedere alla definizione della ricerca dei luoghi ideali. Meglio – suggeriscono dal sito – fare un viaggio di scouting nella luogo per essere sicuri che esista una corrispondenza tra i sogni e la realtà.

3. Distanza dalla tua famiglia

Potresti essere in grado di adattare il tuo budget e abituarti al clima dopo il trasferimento all’estero. Ma prima di fare il passo, è meglio assicurarsi di essere in grado di vivere lontano dalla famiglia.

4. La vita quotidiana

È importante immaginare come può cambiare la vita quotidiana nel paese in cui si andrà in pensione.

Trovare modi interessanti e costruttivi per occupare il tempo può diventate una vera e propria sfida in alcuni paesi. E la noia potrebbe arrivare prima di quanto immaginato.