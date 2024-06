Inps: a luglio scatta la quattordicesima. Cosa fare se non arriva

Arriva il 1° luglio la quattordicesima mensilità, ossia la somma una prestazione che viene corrisposta al pensionato o alla pensionata una volta l’anno, nella maggioranza dei casi con la mensilità di luglio. Per questo viene comunemente chiamata Quattordicesima.

Cos’è

Prevista dal decreto legge 2 luglio 2007, n. 81 articolo 5 comma 1 la quattordicesima è prevista in favore di pensionati a basso reddito. La legge di bilancio 2027 ha allargato la platea dei beneficiari aumentando il limite di reddito e aumentato gli importi aggiuntivi per chi ne godeva con i vecchi requisiti.

Chi può averla

I beneficiari della somma aggiuntiva sono i titolari di pensioni ex lavoratori dipendenti ed ex lavoratori autonomi che abbiano compiuto 64 anni di età.

La quattordicesima spetta ai pensionati:

titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria;

di almeno 64 anni.

Inoltre occorre rispettare precisi limiti reddituali, ossia il reddito complessivo non deve superare determinati limiti, ossia:

fino a 1,5 volte il Trattamento minimo Inps.

tra 1,5 volte e 2 volte il Trattamento minimo.

Sono esclusi dal calcolo del reddito per poter ricevere la quattordicesima tutti trattamenti assistenziali puri, come la pensione sociale, l’assegno sociale, i trattamenti per invalidi civili, ciechi e sordomuti.

Sono escluse anche le pensioni delle Casse libero professionali e di Enasarco e le pensioni erogate esclusivamente da Istituti previdenziali esteri.

A quanto ammonta la quattordicesima 2024

Bisogna distinguere se si ha un reddito annuo fino a 1,5 volte il Trattamento minimo (Nel 2024 fino a 11.672,90 euro lordi), l’importo della quattordicesima sarà di:

437 euro fino a 15 anni di contributi

546 euro oltre 15 e fino a 25 anni di contributi

655 euro oltre 25 anni di contributi.

Nel caso di reddito annuo tra a 1,5 volte e 2 volte il Trattamento minimo (nel 2024 da 11.672,90 fino a 15.563,86 euro), l’importo sarà di:

336 euro fino a 15 anni di contribuzione per lavoratori dipendenti

420 euro oltre 15 anni e fino a 25 anni di contribuzione

504 euro oltre 28 anni di contribuzione.

Come viene erogata la Quattordicesima?

Il pagamento è effettuato d’ufficio dall’Inps sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che alla data del 30 giugno hanno una età maggiore o uguale a 64 anni. Non occorre fare alcuna richiesta.

Cosa fare se non arriva la quattordicesima

Coloro che non la hanno ricevuta e credono di averne diritto possono presentare apposita domanda di ricostituzione on-line tramite il sito dell’INPS. In particolare il servizio messo a punto dall’Istituto nazionale di statistica permette di inviare la domanda di ricostituzione reddituale per la quattordicesima per i pensionati di almeno 64 anni che hanno un reddito fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Occorre presentare apposita domanda di ricostituzione online e in questo caso, la quattordicesima, se spetta, sarà pagata nei mesi immediatamente successivi a quello della domanda.

In caso di pensioni spettanti per un numero limitato di mesi come, ad esempio, in caso di pensioni con decorrenza diversa dal 1° gennaio, ovvero di compimento del sessantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno, il beneficio spetta in proporzione ai mesi di vigenza della pensione o di possesso del requisito anagrafico.

I pensionati, inoltre, possono verificare il pagamento della quattordicesima sul cedolino della pensione, dove è presente l’apposita voce nel mese in cui viene effettuata l’attribuzione. L’INPS mette a disposizione un servizio online per la consultazione del cedolino.