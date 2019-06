Pensione più ricca, tre regole per garantirsi vecchiaia tranquilla

Con la pensione che diventa sempre più in miraggio, soprattutto per generazioni più giovani, iniziare a risparmiare prima possibile è una delle tre regole principali per riuscire ad assicurarsi una vecchiaia quanto più possibile tranquilla, secondo Money.com. Eccole nel dettaglio:

Iniziare prima possibile

Anche se solo 50 euro al mese, risparmiare è una delle regole da seguire per assicurarsi una pensione tranquilla. Una strategia che, secondo Money.com, deve essere messa in atto anche prima di aver ripagato i debiti.

Diversificare il tuo reddito pensionistico

È fondamentale per un pensionamento sicuro avere più flussi di reddito. Una buona alternativa è rappresentata dai titoli che generano dividendi. Affittare una stanza della propria casa o, meglio ancora, possedere proprietà immobiliari messe a reddito sono altre possibili alternative. In altre parole, avere più flussi di reddito durante gli anni lavoro può inoltre contribuire a ripagare i debiti più velocemente. Il che significa avere maggiori margini di risparmio.

Reinvestite i bonus

Dai rimborsi fiscali ai bonus di lavoro alle eredità, reinvestire quelle somme forfettarie può fare miracoli per il piano di pensionamento. Soprattutto in una fase economica, come quella attuale, in cui i salari crescono al rallentatore. Fra gennaio e marzo 2019, in Italia i salari sono cresciuti soltanto dell’1,9% annuo (dal +1,6% del periodo ottobre-dicembre 2018). Dati che si confrontano con il +2,5% della media della zona euro.