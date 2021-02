Pensione: ora il cedolino si può ricevere via email

Chi preferisce continuare ad accedere tramite l’apposito servizio di lettura online, continuerà a visualizzare anche le informazioni a corredo: oltre all’importo dei trattamenti liquidati ogni mese (anche da Mobile), il servizio permette di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare, accedere ad altri servizi di consultazione, certificazione e variazione dati.

Tra le principali funzionalità sono elencate di seguito:

Anche per il mese di marzo, complice la pandemia Covid, il pagamento delle pensioni avverrà prima. L’Inps tramite un accordo con Poste e Protezione civile, ha stabilito che le pensioni possono essere pagate in anticipo rispetto al tradizionale calendario al fine di evitare assembramenti.

Pagamento pensioni marzo 2021

Il pagamento delle pensioni per il mese di marzo 2021 potrebbe iniziare lunedì 22 febbraio e terminare il 27 dello stesso mese. I pagamenti seguiranno in particolare l’ordine in base all’alfabeto. Così:

22 febbraio: verranno pagati i cognomi A e B;

23 febbraio: cognomi C e D;

24 febbraio: cognomi da E a K;

25 febbraio: cognomi da L a O;

26 febbraio: cognomi da P a R;

27 febbraio: cognomi da S a Z.

Chi non ritira la pensione allo sportello ma la riceve sul proprio conto corrente bancario, il pagamento della pensione del mese di marzo 2021 avverrà l’1 marzo.

Pensioni, gli aumenti per il 2021

Quest’anno è entrato in vigore l’aumento di perequazione automatica, nella misura dello 0,5% sulle pensioni e di conseguenza, l’Inps procederà al conguaglio da perequazione rispetto al valore dello 0,4% utilizzato in sede di rinnovo per l’anno 2020.

Sempre per il 2021, l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha ricalcolato per il 2021 gli importi delle pensioni minime e sociali, dei vitalizi, degli assegni sociali e dei trattamenti per i lavoratori socialmente utili.

I nuovi importi e gli aumenti sono di 515,58 euro per le pensioni per lavoratori autonomi e dipendenti, 293,90 euro per i vitalizi, 379,33 euro per le pensioni sociali e 460,28 euro per gli assegni sociali.