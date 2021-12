Pensione, gli errori da evitare per chi ci andrà nel 2022

Il 2022 che sta per arrivare potrebbe essere l’anno in cui finalmente decidete di ritirarvi dal lavoro e andare in pensione. Ma le decisioni che si prende all’inizio del pensionamento potrebbero determinare quanto si sarà finanziariamente sicuri durante gli anni della pensione. E sicuramente sarà bene stare alla larga da una serie di errori. Quali li indica Maurie Backman apparso su The Motley Fool.

Pensione, gli errori da evitare nel 2022

Errore più grande che si può commettere pensando a come andare in pensione è di non attenersi ad un budget prestabilito.

Molte persone presumono che i loro costi di vita si ridurranno una volta andati in pensione. Ma in realtà, si può essere sorpresi di come rimangano in gran parte gli stessi. Questo è particolarmente vero soprattutto per chi in questi ultimi due anni ha lavorato in smart working e ha risparmiato sui costi dei trasporti per giungere sul luogo di lavoro.

Ecco perché è così importante stabilire un budget all’inizio della pensione afferma Backman. In primis è importante capire quali sono le proprie varie spese mensili e poi occorre assicurarsi di poterle sostenere in base al proprio reddito.

Tenete presente che l’inflazione fa sì che le spese quotidiane costino molto di più in questi giorni. Si spera che questo diminuisca col tempo, ma occorre prestare molta attenzione a tutto ciò. La buona notizia, però, è che se si lavora oggi al proprio budget limando i costi di vita più alti, su avrà più respiro quando i prezzi al consumo inizieranno a scendere.

Altro grande errore che si commette prima di andare in pensione è di prelevare dal proprio gruzzoletto senza riflettere.

Il consiglio è non attingere dai propri risparmi senza aver tracciato una strategia precisa. “Se prelevi troppo aggressivamente dal tuo gruzzolo all’inizio, potresti finire in una situazione in cui sarà esaurito prematuramente” afferma Backman.