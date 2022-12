Peggior anno dal 2018: Borse Ue verso una chiusura da dimenticare

Le piazze europee si avviano a chiudere l’anno peggiore dal 2018 a causa della guerra della Russia in Ucraina, dell’inflazione elevata e dell’inasprimento della politica monetaria che ha colpito gli asset di rischio in tutto il mondo.

L’indice paneuropeo Stoxx 600 ha iniziato l’ultimo giorno di negoziazione del 2022 con un calo di oltre il 12% dall’inizio dell’anno, la sua peggiore performance da quando nel 2018 registrò un calo annuale del 13,24% . Nei primi scambi di venerdì il FTSE 100 del Regno Unito ha perso terreno scivolando dello 0,35%, il CAC 40 in calo dello 0,6% e il DAX tedesco dello 0,5%. Lo Stoxx 600 è sceso dello 0,4%.

In tutto questo, le economie di tutto il mondo hanno iniziato il 2022 cercando ancora di emergere dalla pandemia di Covid-19, con le persistenti chiusure in Cina e altre strozzature di approvvigionamento che hanno dato vita a quella che nel 2021 è stata definita dalla Federal Reserve statunitense come una pressione inflazionistica “transitoria”. Successivamente, l’invasione immotivata dell’Ucraina da parte della Russia a febbraio, e la successiva arma delle sue esportazioni di cibo ed energia a fronte di sanzioni a tappeto da parte delle potenze occidentali, ha fatto schizzare alle stelle i prezzi di cibo ed energia e ha accentuato questa pressione, contribuendo a far schizzare l’inflazione ai massimi pluridecennali in molte delle principali economie. La crisi del costo della vita derivante dall’impennata delle bollette energetiche per le imprese e i consumatori ha finito per pesare sull’attività, mentre la Fed e le altre principali banche centrali sono state costrette a inasprire la politica monetaria con rialzi aggressivi dei tassi di interesse al fine di contenere l’inflazione.

Tuttavia, questi sforzi per sopprimere la domanda hanno pesato pesantemente su economie già in crisi. Secondo le proiezioni, il Regno Unito si trova già in quella che sarà la recessione più lunga mai registrata, mentre una flessione nell’area dell’euro è considerata altamente probabile. Con la guerra in Ucraina che non accenna a placarsi e la Cina che sta riaprendo l’economia al termine di tre anni di severe misure di Covid, mentre ancora il virus corre, gli investitori guardano con una certa trepidazione al 2023.