PayPal consente agli utenti di trasferire ovunque criptovalute

Il gigante dei pagamenti online PayPal ora consente a clienti selezionati negli Stati Uniti di trasferire criptovalute dai loro account a portafogli e exchange esterni.

“A partire da oggi PayPal supporta il trasferimento nativo di criptovalute tra PayPal e altri portafogli e scambi”, ha affermato Jose Fernandez Da Ponte, SVP e direttore generale di blockchain, criptovalute e valute digitali di PayPal, in un comunicato stampa, aggiungendo:

“Questa funzione è stata costantemente classificata dagli utenti come uno dei miglioramenti più richiesti da quando abbiamo iniziato a offrire l’acquisto di criptovalute sulla nostra piattaforma”.

La piattaforma prevede di espandere la funzionalità per includere tutti i clienti statunitensi idonei nelle “prossime settimane”, ha affermato Da Ponte.

Paypal e le criptovalute

La nuova funzionalità consente agli utenti di trasferire criptovalute supportate in PayPal, spostarle da PayPal a indirizzi criptati esterni inclusi exchange a portafogli hardware e inviare le stesse ad altri utenti PayPal in pochi secondi senza commissioni o costi di rete.

PayPal ha offerto agli utenti per la prima volta la possibilità di acquistare, vendere e detenere criptovalute alla fine del 2020. Successivamente, a marzo 2021, la società ha lanciato il suo Checkout with Crypto, una funzionalità che ha consentito ai clienti di pagare cin cripto durante il checkout in milioni di attività online.

Fin dalla sua prima esperienza con le criptovalute, PayPal ha aumentato considerevolmente la sua spinta verso questo mondo. La società ha acquisito Curv, una società di sicurezza, nel marzo dello scorso anno. All’inizio di quest’anno è stato anche rivelato che sta esplorando il lancio della propria stablecoin, soprannominata PayPal Coin.

Da Ponte ha anche affermato che PayPal ha ricevuto una Bitlicense completa dal Dipartimento dei servizi finanziari di New York, diventando “la prima azienda a convertire una Bitlicense condizionale in una Bitlicense completa”.

In particolare, la mossa di PayPal di consentire il trasferimento di criptovalute dalla sua piattaforma segue una mossa simile da parte della società di intermediazione rivale Robinhood.

Robinhood ha rivelato di aver attivato il suo portafoglio crittografico, che rende possibili trasferimenti di asset digitali, per 2 milioni di clienti “idonei”. La società ha anche affermato che non ci sarà una commissione di prelievo per coloro che trasferiscono le proprie cripto dalla sua piattaforma.