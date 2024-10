Patrimoniale per super-ricchi: la proposta di Elly Schlein

Elly Schlein, segretaria del PD, apre ad una patrimoniale sui super ricchi. “Non è un tabù” – ha dichiarato la segretaria del partito – “ma va fatta bene”. Per Elly Schlein con l’attuale governo in Italia, “i sacrifici li stanno facendo pagare ai soliti: a chi vengono prelevati i soldi in busta paga e ai poveri”.

Ha ragione il Presidente brasiliano Lula a chiedere al G20 una tassa internazionale sui super ricchi? Certo che questa discussione si può fare, così come ho supportato in passato l’idea di una tassazione minima che sia internazionalmente valida sulle multinazionali”.

Elly Schlein apre ad una patrimoniale

“Il sistema fiscale” italiano è “iniquo, complesso, e altri Paesi europei hanno sistemi molto più semplici”. “Il principio” del sistema fiscale, ha proseguito Elly Schlein, “deve essere quello dell’equità orizzontale. Che è il contrario di come la destra di Meloni sta affrontando la materia fiscale”. La leader del Pd ha poi specificato che “al G20, per iniziativa di Lula, si è discusso di una iniziativa per i miliardari, una tassazione internazionale o europea“. Da applicare anche alle grandi multinazionali e agli extraprofitti delle banche. Non saremmo d’accordo ad alzare le tasse sul ceto medio, ma penso che faccia bene Lula a chiedere ai governi una tassa internazionale sui super ricchi. Questa discussione si può fare. Quindi bene una tassazione progressiva, ma non alzando le tasse al ceto medio”. La proposta del presidente Lula Durante il G20 a Rio de Janeiro, il presidente brasiliano Lula ha avanzato una proposta ambiziosa: una tassa globale sui super ricchi, Un prelievo annuo del 2% sui conti dei 3mila miliardari del pianeta. L’idea, volta a ridurre le disuguaglianze globali, non ha ricevuto ampio consenso, ma ha comunque messo al centro del dibattito internazionale la necessità di una maggiore giustizia fiscale. I leader mondiali, pur confermando il rispetto per la sovranità fiscale di ciascun paese, hanno accettato di discutere una possibile cooperazione in tema di tassazione, anche se i dettagli sono rimasti vaghi.