Il passaggio di proprietà per le auto e le moto è un passaggio fondamentale quando si acquista un veicolo usato. In questo articolo esploreremo in dettaglio come funziona il processo di trasferimento di proprietà, quali sono i documenti necessari e quanto costa in alcune delle principali città italiane.

Come funziona il passaggio di proprietà?

Per iniziare, è importante sapere che ci sono diverse modalità per effettuare il passaggio di proprietà. È possibile farlo presso il Comune, presso gli uffici provinciali della ex MCTC, presso gli uffici provinciali dell’ACI o presso le agenzie abilitate. Indipendentemente dalla modalità scelta, è necessario firmare il passaggio di proprietà e l’aggiornamento dei dati riportati sul libretto di circolazione.

Per quanto riguarda i documenti necessari, questi includono il documento d’identità del venditore, il documento d’identità e il codice fiscale del compratore, la carta di circolazione (libretto dell’auto), il Certificato di Proprietà (CdP) e il modulo TT2119 per la richiesta di aggiornamento del libretto di circolazione.

I costi

Passiamo ora ai costi del passaggio di proprietà. Ci sono alcuni costi fissi ammontanti a 85,20 €, tra cui l’emolumento ACI PRA (27,00 €), l’imposta di bollo per la trascrizione al PRA (32,00 €), l’imposta di bollo per l’aggiornamento della Carta di Circolazione (16,00 €) e i diritti ex MCTC (10,20 €). Inoltre, c’è l’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) che varia in base alla provincia di residenza e alla potenza del veicolo.

Per quanto riguarda il costo dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT), essa varia in base alla provincia di residenza e al tipo di veicolo. Ad esempio, per un’auto con potenza fino a 55 kW, l’IPT può variare da un minimo di € 12,00 a un massimo di € 24,00. Per un’auto con potenza superiore a 55 kW, l’IPT può variare da un minimo di € 24,00 a un massimo di € 48,00. Inoltre, è importante notare che l’IPT è calcolata sulla base della potenza del veicolo espressa in kW o CV e non sulla base del prezzo di acquisto del veicolo.

Per quanto riguarda alcuni esempi di costi, a Milano l’IPT per un’auto con potenza fino a 50 kW è di 61 €, mentre per un’auto con potenza superiore a 50 kW è di 123 €. A Roma, l’IPT per un’auto con potenza fino a 50 kW è di 42 €, mentre per un’auto con potenza superiore a 50 kW è di 84 €. A Napoli, l’IPT per un’auto con potenza fino a 50 kW è di 42 €, mentre per un’auto con potenza superiore a 50 kW è di 84 €.

In conclusione, il passaggio di proprietà di un’auto usata può essere un processo complesso e costoso. È importante conoscere i documenti necessari e i costi fissi e variabili, oltre al costo del bollo auto. Si consiglia di affidarsi alle agenzie di pratiche auto per evitare di perdere tempo prezioso e per avere una maggiore certezza sui costi finali.