Partite Iva: per i nuovi contributi a fondo perduto domande al via il 30 marzo

Al via da martedì 30 marzo all’invio delle domande per i nuovi aiuti da parte delle partite Iva previsto dal nuovo Decreto Sostegni del governo Draghi. Il nuovo bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compilando online un modulo da presentare a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021, sempre via web.

Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato per il suo Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche e sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel dell’Agenzia.

Contributo a fondo perduto: chi può richiederlo

Tutte le partite Iva che svolgono attività di impresa, arte o professione e di reddito agrario possono richiedere il nuovo contributo a fondo perduto. I soggetti devono:

essere residenti o stabiliti nello Stato

aver conseguito ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto.

Sono esclusi i soggetti seguenti:

coloro la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni (23 marzo 2021)

abbiano attivato la partita Iva successivamente (a partire dal 24 marzo 2021)

gli enti pubblici (articolo 74 del Tuir)

intermediari finanziari

le società di partecipazione (articolo 162-bis del Tuir).

In particolare per avere accesso al contributo occorre aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e aver subito una riduzione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel 2020 di almeno del 30% rispetto al 2019.

Come si calcola il contributo

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019 secondo questo schema riassuntivo:

60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro;

50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila;

40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione;

30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1milione di euro fino a 5 milioni;

20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.

Il contributo avrà comunque un importo minimo di 1000 euro per le persone fisiche e 2mila per i soggetti diversi dalle persone fisiche e non potrà superare la cifra di 150mila euro. Il nuovo contributo a fondo perduto è escluso da tassazione e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.