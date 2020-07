Parte il virtual club di Credit Suisse, primo appuntamento sulla digital health

Si terrà il 15 luglio alle ore 15, il primo appuntamento di The Digital Times, il virtual club di Credit Suisse.

Sotto i riflettori, il tema della digital health, che sarà affrontato da diverse prospettive con esperti del settore e specialisti degli investimenti (CLICCA QUI PER ISCRIVERTI).

Come ha spiegato Frank Di Cocco, Head of Retail Distribution, Credit Suisse Asset Management Italy, in un’intervista a Wall Street Italia:

“The Digital Times si svilupperà attraverso 4 eventi in streaming che vi proietteranno all’interno di un ambiente virtuale, in cui esperti nazionali e internazionali racconteranno di persona la loro esperienza concreta e tangibile e di come il loro lavoro stia cambiando le nostre vite.

Parleremo anche dei nostri fondi tematici e quindi non mancheranno i nostri gestori che vi forniranno un aggiornamento sulle nostre soluzioni tematiche: salute digitale, sicurezza, edutainment e robotica. Il secondo motivo, il più facile da intuire, è che richiama la storica testata finanziaria inglese che tutti conosciamo.

Infatti The Digital Times è anche un magazine digitale multimediale, con uscite che anticiperanno i 4 eventi tematici e che conterranno un editoriale originale e una selezione di articoli da leggere o se preferite da ascoltare in podcast. A ciascun trend sarà dedicato un numero. Affronteremo un tema per volta, ma non in modo chiuso, perché sappiamo bene che è proprio intrecciando temi diversi che si generano le innovazioni migliori”.