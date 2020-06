The Digital Times, ecco il tema del primo appuntamento di Credit Suisse AM

Il primo appuntamento di Credit Suisse AM all’interno di The Digital Times sarà un approfondimento sul tema digital health. Ascolta l’intervista di Alessandro Chiatto a Frank Di Crocco, Responsabile Distribuzione Retail di Credit Suisse AM in Italia.

Nella scorsa intervista ci hai presentato The Digital Times, il vostro nuovo progetto di comunicazione. Hai delle novità da raccontarci?

The Digital Times come hai ben detto è un progetto di comunicazione multimediale che vede realizzati principalmente tre strumenti di comunicazione: gli eventi in streaming, il magazine digitale e il Virtual Club. I nostri clienti hanno già ricevuto l’invito per il primo appuntamento live del 15 luglio alle ore 15:00. Il magazine digitale e il virtual club saranno invece disponibili a partire da fine mese. Invitiamo tutti ad andare a visitare il nostro portale thedigitaltimes.it

E di cosa parlerete?

Partendo dai temi che caratterizzano la nostra offerta commerciale tematica – robotics, security, digital health ed edutainment – abbiamo pensato di inaugurar questa serie di appuntamenti con il più attuale. La prima puntata sarà infatti

interamente dedicata al tema del digital health. Parleremo di Digitalizzazione, progresso e scienza nel settore sanitario. Abbiamo dovuto affrontare – e non ne siamo ancora del tutto fuori – una pandemia che ha cambiato il nostro modo di rapportarci alla salute, la nostra scala di valori e le priorità, e soprattutto ha inferto una straordinaria propulsione all’innovazione. Ci ha fatto capire quanto il digitale possa fare la differenza nell’organizzazione dei reparti d’ospedale e nel nostro rapporto con i medici ad esempio. Noi di Credit Suisse Asset Management abbiamo identificato questo trend già 3 anni fa, cogliendo l’essenza della grande opportunità di innovazione in ambito sanitario, lanciando un fondo dedicato. Durante il nostro evento però non parleremo solo del nostro comparto e delle competenze di Credit Suisse Asset Management ma offriremo una rappresentazione del mondo del digital health.

Quindi oltre al gestore immagino ci saranno degli ospiti…

Esatto. Pascal Mercier, il Product specialist darà un aggiornamento su come si è comportato il fondo e sarà disponibile per una sessione di domande live in chiusura. Ma il cuore dell’evento sono proprio i nostri ospiti. Avremo con noi Roberto Ascione, Imprenditore e riconosciuto opinion leader internazionale nel settore del digital health. E due rappresentanti di aziende che negli ultimi mesi sono state molto impegnate e ci racconteranno in prima persona come il loro lavoro è stato rivoluzionato dall’avvento del digitale, ora e negli anni passati.

Puoi svelarci qualcosa?

Si certo, ma non troppo… Sarà un parterre di ospiti quasi tutto al femminile. Oltre ad Ascione avremo due donne. Lavina Talukdar, Responsabile Investor Relator di Moderna, società americana che probabilmente conoscerai perché da fine gennaio sta lavorando al vaccino del covid-19. E poi con un po’ di orgoglio italiano Graziella Bilotta, CEO di paginemediche, la piattaforma italiana di digital health, che connette medici e pazienti attraverso servizi digitali innovativi di telemedicina che oggi ha oltre…utenti registrati.

Molto interessante. Ma se volessi partecipare all’evento come faccio a collegarmi?

E’ molto semplice. Basta andare sul sito dell’evento thedigitaltimes.it ed iscriversi. Per accedere poi allo streaming e non solo, ci sarà bisogno di user name (la vostra mail) e una password che verrà inserita dal cliente in fase di registrazione. Il giorno dell’evento quindi il 15 luglio, basterà collegarsi qualche minuto prima al sito ed entrare tramite il bottone “accedi allo streaming”.