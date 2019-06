Paolo Savona: “Risparmio è il punto di forza dell’Italia”

Nonostante il debito pubblico monstre, la solidità dell’Italia è nel risparmio. Così il presidente della Consob, Paolo Savona nella sua prima relazione da numero uno della Commissione nazionale per le società e la Borsa.

Il professore sottolinea come il risparmio sia la componente dello sviluppo italiano sotto diretta e prevalente influenza del Paese, il punto di forza della società italiana.

In merito alla posizione dell’Italia nella comunità europea, il Paese non rappresenta un problema finanziario, sottolinea Savona.

Senza voler negare l’esistenza di problemi interni al Paese, i giudizi negativi non di rado espressi da istituzioni sovranazionali, enti nazionali e centri privati appaiono prossimi a pregiudizi, perché resi su basi parametriche finanziarie convenzionali che non tengono conto dei due pilastri che reggono la nostra economia e società: la forza competitiva delle nostre imprese sul mercato globale e il nostro buon livello di risparmio (…) E’ come se l’Italia fosse collocata dentro ‘la caverna di Socrate‘, dove le luci fioche della conoscenza che in essa penetrano proiettano sulle pareti un’immagine distorta della realtà. Per giunta in presenza di un continuo vociare a senso unico che stordisce. E’ compito di chi riveste posizioni di vertice della politica, dell’economia e dei mezzi di informazione rafforzare la luce e abbassare i toni per ristabilire la fiducia Sul futuro del Paese”.