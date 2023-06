Fabio Panetta sarà il prossimo governatore di Banca d’Italia. Sostituirà l’attuale governatore Ignazio Visco, in scadenza il 31 ottobre 2023. Panetta assumerà quindi il nuovo ruolo dal primo novembre 2023, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Vediamo chi è Panetta e i motivi dietro la sua scelta dalla premier Meloni.

Chi è Fabio Panetta

Classe 1959, nato a Roma, Fabio Panetta è figlio di Paolino, per decenni sindaco di Pescosolido, figura eminente della Dc nazionale e consigliere di ministri negli anni Ottanta del secolo scorso. Fabio Panetta si è laureato con lode in economia e commercio all’Università Luiss nel 1982, poi ha conseguito il master of science in economia alla London School of Economics e dopo ancora un dottorato in economia e finanza alla London Business School. Lavora per Banca d’Italia dal 1985, dove ha fatto carriera:

dal 1985 al 1999 ha lavorato al servizio studi, presso la direzione monetaria e finanziaria;

nel 2007 è stato nominato capo del Servizio Studi di Congiuntura e Politica Monetaria;

nel 2011 è diventato direttore centrale per il coordinamento della partecipazione della Banca d’Italia all’Eurosistema;

tra i 2010 e il 2012 è stato direttore responsabile del rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca d’Italia;

dal 2012 al 2019 è stato vice direttore generale.

Ha fatto parte del Committee on the Global Financial System dal 2003 a gennaio 2019. Dal 2004 al 2012 Panetta ha partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo della Bce in qualità di accompanying person del governatore Antonio Fazio e del governatore Mario Draghi. Dal 2012 al settembre 2016 è stato supplente del Governatore nello stesso Consiglio. Dal 2014 al luglio 2019 Panetta è stato tra i componenti del Consiglio di vigilanza del Meccanismo di vigilanza unico presso la Bce. Sempre nel 2019, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Inoltre, dal primo gennaio 2013 Panetta è stato membro del direttorio integrato dell’Ivass (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni). Ha anche ricoperto incarichi presso organismi internazionali, quali Ocse, G-10, Banca dei Regolamenti Internazionali (Bri), Fmi.

Panetta ha anche tenuto corsi universitari e pubblicato ricerche su riviste prestigiose, quali American Economic Review, il Journal of Finance, il Journal of Money, Credit and Banking, la European Economic Review, il Journal of Banking and Finance, Economic Notes, Moneta e Credito, il Giornale degli Economisti.

Panetta inoltre fa parte della Società Italiana degli Economisti, dell’American Finance Association e dell’American Economic Association. Nel 2006 gli è stato assegnato il “Premio Giornalistico Internazionale Santa Margherita Ligure per l’Economia” quale miglior saggista di economia. Ha pubblicato il volume “Il sistema bancario italiano negli anni novanta: gli effetti di una trasformazione” (Il Mulino, 2004) e curato (con L. Cannari) il volume “Il sistema finanziario e il Mezzogiorno. Squilibri reali e divari finanziari” (Cacucci, 2006).

Perchè Meloni ha scelto proprio lui

Ci sono due ordini di motivi per cui la premier Giorgia Meloni ha scelto proprio Fabio Panetta per il ruolo di governatore di Banca d’Italia. Innanzitutto, ha un solido curriculum e una lunga esperienza già nella Banca d’Italia, che si appresta a governare e che conosce molto bene, avendo trascorso lì buona parte della sua carriera. In seconda battuta, ha un profilo internazionale ed è pertanto noto all’estero, visti i suoi numerosi incarichi nelle maggiori istituzioni economiche globali, quali Ocse, Bri, Fmi, Bce. Possiamo definire Panetta “un tecnico”.

Meloni lo considera capace e vicino alla destra, tant’è che l’ha corteggiato a lungo come possibile Ministro dell’Economia. Proposta che Panetta ha gentilmente declinato, in quanto ha sempre avuto l’ambizione di prendere il posto del governatore uscente, Ignazio Visco. Ora è arrivato quel momento.