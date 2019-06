Pagamenti in Italia, Mastercard dichiara guerra al contante

Ridurre l’uso del contante al 60% nel giro di cinque anni: questa la sfida del prossimo futuro in Italia come sostiene il Country manager Italia di Mastercard, Michele Centemero, al “Mastercard Innovation Forum” tenutosi il 19 giugno all’Hangar Bicocca.

“L’Italia è pronta per diventare smart nei pagamenti digitali e ridurre l’utilizzo del contante (…) In questo ultimo anno abbiamo preparato l’Italia ad affrontare la sfida per far sì che i pagamenti digitali siano sempre di più nel DNA dei consumatori (…) l’innovazione nel mondo dei pagamenti è un viaggio in continua evoluzione. I cittadini sono diventati ‘smart citizens’ e le città ‘smart cities’.