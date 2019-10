Pace commerciale Usa-Cina: prima fase accordo entro metà novembre

Ventata di ottimismo nei negoziati tra Stati Uniti e Cina sul terreno del commercio. Merito delle dichiarazioni che arrivano da entrambe le parti sui passi avanti compiuti nelle trattative per mettere la parola fine ad una guerra a colpi di dazi che va avanti da oltre un anno.

Ieri il presidente Usa Donald Trump ha detto che Washington e Pechino stanno facendo dei progressi sull’accordo commerciale e il rappresentante americano del commercio, Robert Lighthizer, ha aggiunto che la prima fase dell’accordo dovrebbe essere finalizzata prima del summit Apec in Cile previsto per il prossimo 16 e 17 novembre.

Dichiarazioni che si aggiungono a quelle arrivate questa mattina dal vice ministro degli Esteri Le Yucheng, secondo cui la Cina e gli Stati Uniti hanno “realizzato progressi nei loro colloqui commerciali e qualsiasi problema potrà essere risolto purché entrambe le parti si rispettino”.

“Nessun paese può prosperare senza lavorare con altre nazioni” ha spiegato Le. “Il mondo vuole che la Cina e gli Stati Uniti finiscano la loro guerra commerciale. “Finché ci rispettiamo l’un l’altro e cerchiamo un’eguale cooperazione, non ci sono disaccordi che non possono essere risolti tra Cina e Stati Uniti”.

Nel fine settimana, il vice premier cinese Liu He aveva inoltre rassicurato i mercati, affermando che le parti stanno facendo ‘sostanziali progressi in molti aspetti e hanno gettato delle basi importanti per un accordo di prima fase’.